وزير البترول: تعظيم الإنتاج المحلي للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تعظيم الإنتاج المحلي من مصافي التكرير للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركه أسيوط لتكرير البترول عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .

وشدد الوزير على أن الالتزام بإجراءات السلامة وأنظمتها داخل مواقع العمل يعد أمراً بالغ الأهمية ولا يمكن الحيود عنه مهما كانت التحديات.

كما وجه بالتركيز على مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وموارد المياه بالشركة و التوسع في ممارسات الاستدامة البيئية.

وأشار الوزير إلى الدور المجتمعي البارز لقطاع البترول في محافظات صعيد مصر والذي كان محل إشادة من نواب البرلمان، لافتاً في هذا الصدد الي الجهود والمساهمات المستمرة لشركة أسيوط التكرير في تنفيذ مشاريع تنموية تحسن من جودة الحياة للمواطنين وتسهم في تطوير التعليم والرعاية الصحية.

واستعرض الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول في بداية كلمته مؤشرات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بتطبيق أنظمة العمل الآمنة بالشركة مما ساهم تحقيق الهدف (صفر حوادث) خلال عام 2024.



كما استعرض ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025/2026 والتي تستهدف تكرير 4.2 مليون طن بترول خام بهدف استغلال كامل الطاقات التكريرية للشركة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة وتعظيم إنتاجية مجمع البنزين عالي الاوكتين .

واستعرض المشروعات الجديدة بشركة اسيوط التي تتضمن العمل علي عدة محاور وتشمل مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة ، ومشروعات الاحلال والتجديد ، وتطوير الوحدات الإنتاجية القائمة ، علاوة علي التوسعات الإنتاجية الجديدة متمثلة في المشروع الجاري تنفيذه لإنشاء مجمع تقطير و مشروع استرجاع الغازات لإنتاج النافتا والبوتاجاز، و خطوات التكامل مع المجمع الإنتاجي الجديد الجار تنفيذه لشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول( أنوبك )

كما تم استعراض حزمة المشروعات المتقدمة لترشيد موارد الطاقة وموارد المياه وخفض الانبعاثات التي تقوم بتنفيذها شركة أسيوط .

شارك في أعمال الجمعية العامة المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والسلامة والبيئة، والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى، والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، والدكتور محمد الباجورى مساعد رئيس الإدارة المركزية للقانونية بالوزارة والمشرف عليها، واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية، ويحيى الروبى مستشار الوزير للشئون القانونية والمحاسب محمد راغب وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين بالبترول.



