وزير العمل: توقيع اتفاقية لتعزيز توظيف عمالة مصرية بسوق العمل بالسعودية

كتبت آية دعبس

شهد وزير العمل محمد جبران، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سعودية لتطوير الموارد، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي انتهت فعالياته أمس الخميس في الرياض ،وخلال اجتماعه مع مستثمرين ورجال أعمال من ممثلي 35 شركة سعودية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، فإن الاتفاقية التي جرى توقيعها بمقر السفارة المصرية بالرياض تهدف إلى تعزيز آليات توظيف الكوادر المصرية، وتأهيلها طبقا للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودية، كما تهدف إلى تحقيق رؤية 2030، في مصر و"المملكة".

وأعرب الوزير جبران، خلال كلمته عن ثقته الكبيرة في قدرة الكوادر المصرية على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التوظيف وتنمية الموارد البشرية.

ومن جانبه، أكد خالد صالح أن الشركة، بفضل خبرتها الواسعة في استقطاب الكفاءات، وتطوير الموارد البشرية، ستسعى لتوفير فرص عمل مميزة للكوادر المصرية في مختلف القطاعات، بما يعكس التزام الشركة بمعايير التميز والتنافسية في سوق العمل.

وقع علي مذكرة التفاهم من جانب وزارة العمل المصرية، محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، ومن الشركة خالد صالح الرئيس التنفيذي للشركة، كما شهد حفل التوقيع: صالح المبارك رئيس مجلس إدارة الشركة، والسفير ضياء حماد وزير مفوض ونائب رئيس البعثة المصرية، والسفير طارق المليجي القنصل العام بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، وممثلي 35 شركة من كبري شركات المملكة.