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إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

الجمعة، 31 يناير 2025 05:59 م
إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء الغردقة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر مساء اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 في تمام الساعة الخامسة؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وتتراوح شدة الرياح ما بين 23- 26 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

كذلك المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.







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