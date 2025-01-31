محافظ الجيزة: تطوير ورصف 33 كم طرق حيوية بتكلفة 475 مليون جنيه

كتبت – مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق بالجيزة بتكثيف الجهود واستمرار المتابعة للانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالعام المالي 2024-2025.

وتابع المحافظ مجهودات المديرية بشأن أعمال الرصف والصيانة التي تم الانتهاء منها مؤخرًا والمشروعات الجارية تنفيذها، والتي تأتي بأطوال 33.2 كم وبتكلفة 475.3 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ الأعمال، حيث تم الانتهاء من عددًا من المشروعات، شملت استكمال أعمال رصف طريق جسر ترعة الزمر بدءًا من نهاية الرصف الحالي باتجاه الرياح الناصري بنطاق أوسيم ومنشأة القناطر وبطول 3 كم ومتوسط عرض 11 م.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المشروعات تضم 8 طرق رئيسية تربط بين القرى والمراكز لتسهيل حركة تنقل المواطنين تضاف إلى شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة.

موضحًا أنه تم تنفيذ أعمال توسعة ورصف لطريق ترعة الشبرامنتية بدءًا من طريق المريوطية وحتى طريق الشبرامنتية بأبو النمرس بطول 3 كم وعرض 22 م.

وشملت المشروعات توسعة ورصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من نهاية الرصف الحالى حتى الصليبة بنطاق مراكز كرداسة ومنشأة القناطر بطول 2.7 كم وعرض 28 م وكذا توسعة وتطوير ورصف طريق جسر ترعة المنصورية بدءا من الدائرى الجنوبى وحتى طريق المريوطية بأبو النمرس بطول 2 كم وعرض 33 م.

هذا إلى جانب استكمال وتوسعة ورصف طريق المريوطية الغربى بدءًا من محور المهندس شريف إسماعيل باتجاه المنصورية بكرداسة بطول 5 كم وعرض 15 م وتوسعه ورصف طريق الأوتوستراد بدءًا من طريق 21 وحتى حدود محافظة القاهرة بالصف بطول 3 كم وعرض 30 م.

بالإضافة إلى رصف طريق بهرمس بدءا من طريق ترعة الزمر بمنشأة القناطر بطول 2.5 كم وعرض 10 م ورصف وتبليط بعض الطرق بحى الدقى بإجمالى أطوال 2.5 كم وعرض 12 م ورصف طريق كفر الجبل بدءًا من طريق المنصورية حتى منطقة التريض بحي الهرم بطول كم و عرض 15 م.

وتضمنت المشروعات تنفيذ أعمال تطوير ورصف طريق كفر طهرمس وشارع العمدة بدءا من شارع فيصل حتى شارع الملكة بالهرم وبولاق الدكرور بطول 1.5 كم وعرض 12 م وتطوير منطقة روضة السودان ودعم الطرق بالإنترلوك بطول 1 كم وعرض 12 م كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق بطول 3 كم وعرض 10 م وتكلفة 10 ملايين جنيه.

ووجه محافظ الجيزة مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات المدرجة بخطط الرصف والتطوير والتأكد من التزام الشركات بالمواصفات الفنية للأعمال وتلاشي أي ملاحظات قبل الاستلام للمشروع وذلك لتحقيق الاستفادة من المشروعات.