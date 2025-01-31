وزير الرى يلتقى سفير كوت ديفوار لبحث التعاون فى مجال المياه

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ألبرت دول سفير كوت ديفوار فى مصر، لبحث سُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار فى مجال المياه.

أكد سويلم حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات القوية التي تربط مصر بأشقائها من دول القارة الافريقية خاصة خلال فترة الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

من جانبه توجه السفير بخالص التحية والتقدير للدولة المصرية و وزارة الموارد المائية والرى المصرية على الدعم الدائم لبلاده ، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات .

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون وتنفيذ العديد من الزيارات المتبادلة للمتخصصين من البلدين للتعرف على المشروعات المنفذة على الطبيعة بكلا البلدين وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين ، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ، مثل التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، والحفاظ على نوعية المياه ، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مخاطر الفيضانات ، وتقييم وإدارة الموارد المائية في الأراضي الرطبة والمناطق الساحلية ، وإدارة المياه الجوفية ، ومشروعات حصاد مياه الأمطار ، وحماية الشواطئ ، واستخدام التقنيات الرقمية .

وأشار سويلم إلى تشابه تحديات المياه بين مصر وكوت ديفوار والناتجة عن النمو السكاني والتوسع الحضري وتغير المناخ ، مما يدفع لتعزيز التعاون بين البلدين ، لاسيما فى مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه ، مع تعزيز التنسيق المشترك فى مختلف الفعاليات الدولية لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لما تواجهه دول القارة الإفريقية من تحديات ، وما تعانيه هذه الدول نتيجة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ، خاصة مع انضمام كوت ديفوار بالفعل لمبادرة AWARe التى تسهم فى توفير تمويلات للدول الإفريقية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه .

وأكد سويلم على أهمية التدريب وبناء قدرات المتخصصين من دولة كوت ديفوار في مجال المياه ، من خلال تنظيم زيارات ميدانية متبادلة وورش عمل تقنية ، ومشاركة الكوادر الايفوارية فى البرامج التدريبية التى يعقدها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA .

وتوجه سويلم بالدعوة للجانب الإيفوارى للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات، وبحث المزيد من مجالات التعاون بين البلدين خلال فعاليات الأسبوع.