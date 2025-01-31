اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 يناير 2025 11:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات برواتب تصل 18 ألف جنيه

الجمعة، 31 يناير 2025 10:42 ص
1000 فرصة عمل جديدة للمصريين فى الإمارات برواتب تصل 18 ألف جنيه وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الامارات
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة ،عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصص مقدمة من شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وقال الوزير أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، موضحا أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهاً الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن التخصصات تشمل 1000 عامل مهني فى التخصصات التالية:(100 مساعد بناء،100 نجار مسلح،100 حداد مسلح،100 لحام،300 مركب هياكل،200 بناء عام،50 مشغل ماكينات،20 كهربائي صناعي،10 عامل مضخات، 10 ميكانيكي صناعي، 10 ميكانيكي ديزيل)، وسيتم إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index خلال الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 2025، كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين.

 

 







مشاركة

وزارة العمل

فرص عمل بالخارج

وظائف بالخارج

وظائف بالامارات 2025

وظائف للمصريين بالامارات 2025

وظائف القوى العامة

فرص عمل القوى العاملة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة