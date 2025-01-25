فوائد البنجر لصحتك.. يقلل الالتهابات ويحمى من السرطان

كتبت فاطمة خليل

البنجر من الخضروات المليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك مضادات الأكسدة التي تحارب تلف الخلايا وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، إنها واحدة من الخضروات القليلة التي تحتوي على البيتالين، وهو مضاد أكسدة قوي يمنح البنجر لونه الأحمر، تقلل البيتالين من الالتهابات وقد تساعد في الحماية من السرطان وأمراض أخرى، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البنجر، بحسب موقع "Webmd".

فوائد البنجر

يحتوي البنجر على العديد من المركبات النباتية المفيدة التي تقلل الالتهاب وتحمي الخلايا من التلف. تشمل بعض الفوائد الصحية الأخرى للبنجر ما يلي:

زيادة القدرة على التحمل

يساعد البنجر وعصيره قلبك ورئتيك على العمل بشكل أفضل أثناء التمرين. يزيد أكسيد النيتريك من البنجر من تدفق الدم إلى عضلاتك. يأكل بعض الرياضيين البنجر أو يشربون عصير البنجر أثناء التمرين لتحسين أدائهم.

منع أمراض القلب والسكتة الدماغية

البنجر غني بحمض الفوليك (فيتامين ب 9)، الذي يساعد الخلايا على النمو والعمل، يلعب حمض الفوليك دورًا رئيسيًا في التحكم في تلف الأوعية الدموية، مما قد يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

خفض ضغط الدم

البنجر غني بشكل طبيعي بالنترات، والتي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم يخفض هذا المركب ضغط الدم عن طريق التسبب في استرخاء الأوعية الدموية واتساعها.

تعزيز جهاز المناعة

البنجر غني بالألياف ويعزز نمو البكتيريا الجيدة في أمعائك. يساعد وجود الكثير من البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي على محاربة الأمراض وتعزيز جهاز المناعة لديك. كما تعمل الألياف على تحسين الهضم وتقليل خطر الإمساك.

فوائد البنجر للبشرة

أظهرت الأبحاث أن شرب عصير البنجر يمكن أن يحسن الالتهاب وتدفق الدم، وكلاهما مهم لصحة الجلد.

فوائد البنجر الغذائية

تتضمن العناصر الغذائية في البنجر حمض الفوليك - وهو فيتامين يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية - والبوتاسيوم للمساعدة في حماية قلبك.

يعتبر البنجر أيضًا مصدرًا ممتازًا لـ

حمض الفوليك

المنجنيز

فيتامين سي

فيتامين أ

البوتاسيوم