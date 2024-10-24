ما لا تعرفه عن البنجر .. ينتج حوالي 1.8 مليون طنًا

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور عيد محمد رئيس قسم التربية الوراثية بمعهد المحاصيل السكرية أن محصول البنجر ينتج حوالي 1.8 مليون طنًا، بينما تتراوح مساهمة القصب بين 0.7 و0.8 مليون طنًا، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاجيتنا السنوية يصل إلى 2.5 مليون طنًا، بالإضافة لـ250 طنًا يتم التحصل عليها من الذرة، ما يقلص حجم الفجوة الإنتاجية لحدود الـ400 ألف طن.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول محصول البنجر:

1- يتوجب على المزارعين المرور على الأرض ومتابعة المحصول بشكل دوري، لرصد “الغيابات” المتوقعة خلال هذه الفترة الحرجة من عمر النبات، ولا سيما خلال الـ20 يومًا الأولى للزراعة، والتي تعد الفترة الأهم ومفتاح نجاح الموسم.

2- يوجد 3 طرق لـ "الترقيع" وعلاج الغيابات، الأولى وهي الشائعة والمتبعة عند قطاع كبير من مزارعي محصول البنجر، والتي يتم فيها نقع النباتات قبل الزراعة بـ12 ساعة، مع وضعها في المناطق الخالية من البادرات.

3- اعادة زراعة النباتات التي تم خفها وإزالتها من الجور، مكان البادرات الغائبة، طريقة خاطئة، حيث تؤدي لتقطيع الشعيرات الجذرية، وتعزز فرص تشعبها والتقاطها للشوائب والطمي، بما يقلل من قيمتها الاقتصادية والتسويقية.

4- طريقة "الأص الورقي" أفضل استراتيجيات "الترقيع" وعلاج غيابات البادرات، والتي تعتمد على شتل البذور والتقاوي داخل أصص وأكياس ورقية، في نفس توقيت الزراعة، مع استخدامها بمجرد تكون الشتلات، لتحل محل البادرات الغائبة.



5- البنجر يلائم الزراعة بجميع أنواع الأراضي، فيما عدا الأراضي "سيئة الصرف" و"الغدقة"، بالإضافة لارتفاع معدلات إنتاجيته، والتي تتضاعف بشكل أكبر عند الاعتماد على نظم الميكنة الزراعية.

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6- أبرز التحديات التي تواجه زراعة محصول البنجر، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، والتي تتطلب إتخاذ حزمة من التدابير والاحتياطات، للخروج بأفضل النتائج المرجوة على صعيد معدلات الجودة وحجم الحصاد المتوقع.

7- جرى تقسيم موسم زراعة البنجر على ثلاثة عروات، بما يتماشى مع القدرة التشغيلية لمصانع السكر.

8- الزراعة المثلى لمحصول البنجر تكون خلال الفترة الفاصلة بين منتصفي سبتمبر وأكتوبر، وهي الخاصة بالعروة الثالثة والأخيرة، و نجاح مرحلة الإنبات مرهون بأن تكون درجة الحرارة في حدود 30 درجة مئوية.

9- أبرز التحديات التي تواجه زراعة هذه العروة تتمثل في انخفاض درجات الحرارة عن الحد الأمثل المطلوب لنجاح مرحلة الإنبات، ما يفرض ضرورة تطبيق بعض التوصيات الفنية، للحيلولة دون حدوث أي تبعات سلبية.

10-.مرحلة الإنبات تجود عند الـ30 درجة مئوية، فيما تتراجع معدلاتها عند حدود الـ10 مئوية، و تتوقف حال الوصول لدرجة حرارة 4 مئوية.

