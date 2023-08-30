الفوائد الصحية لفيتامين سى.. وأطعمة تحتوى عليه

كتبت نهير عبد النبى

حسب ما ذكره موقع webmd يوجد فيتامين سي في العديد من الفواكه والخضراوات الطازجة ، ولكن يمكن أيضًا تحويله إلى مكملات غذائية، و تشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج ضروري لصحة الجسم العامل.

لماذا تحتاج فيتامين سي؟

-يساعد فيتامين سي في نمو ووظيفة أجزاء الجسم المختلفة.

يساعد جسمك على إنتاج مركبات (كولاجين ، إل-كارنيتين ، وناقلات عصبية) مهمة لأعصابك ، وقلبك ، ودماغك ، وعضلاتك ، وإنتاج الطاقة.

-يساعد فيتامين سى أيضًا على استعادة مضادات الأكسدة في جسمك. مضادات الأكسدة منع تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى الأمراض. كما أنه يساعد جسمك على استقلاب البروتين وامتصاص الحديد.



بعض الفوائد الصحية المحددة لفيتامين سي هي:

-التئام الجروح: فيتامين ج ضروري للتخليق الحيوي للكولاجين ، وهو بروتين يعد جزءًا أساسيًا من النسيج الضام. لهذا السبب ، يلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في التئام الجروح.

-وظيفة المناعة: يساهم فيتامين سي في الدفاع المناعي ضد الأمراض والالتهابات ، من خلال المساعدة في تكوين المزيد من خلايا الدم البيضاء. يضعف نقص فيتامين سي جهاز المناعة لديك ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى. لا يمكن أن يعالج نزلات البرد ، لكنه قد يساعد في تقصيرها.

-تعزيز صحة العظام والأسنان والغضاريف: يساعد فيتامين سي في تعزيز صحة العظام والعضلات والأسنان والغضاريف (المادة المطاطية التي تغطي أطراف العظام). قد يقلل فيتامين ج أيضًا من خطر فقدان الغضروف لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

هناك أيضًا بعض الأبحاث المحدودة التي تشير إلى أن مستويات فيتامين سي الكافية يمكن أن تساعد في الحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية وأنواع معينة من السرطان ، وقد تعزز صحة العين لكن العلماء بحاجة إلى مزيد من الدراسة للتأكد.



نقص فيتامين سي

يحتاج البالغون الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أكبر إلى 75-90 ملليجرام (مجم) من فيتامين سي يوميًا إذا كنت تأكل الأطعمة المناسبة ، يمكنك بسهولة الحصول على القيمة اليومية من نظامك الغذائي المعتاد.

ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي

-الشمام

الشمام مصدر غني بفيتامين C ، حيث يحتوي على 202.6 مجم من فيتامين في ثمرة متوسطة الحجم ، و 25.3 مجم في شريحة واحدة.

-الحمضيات

تحتوي ثمار الحمضيات النيئة على نسبة عالية جدًا من فيتامين سي. توفر حبة برتقالة متوسطة الحجم 70 مجم من فيتامين سي ، بينما توفر ثمار الجريب فروت حوالي 96 مجم. تحتوي عصائر الفاكهة الحمضية على كميات أعلى من فيتامين سي ، حيث يوفر كوب من عصير البرتقال حوالي 71 مجم من فيتامين سي.

-بروكلي

من المثير للدهشة أن كوبًا من البروكلي يحتوي على كمية من فيتامين سي مثل البرتقال يعتبر البروكلي مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن الأخرى.

-كرنب أحمر

يحتوي الملفوف الأحمر ، المعروف أيضًا باسم الملفوف الأرجواني ، على نسبة عالية من فيتامين سي وقليلة السعرات الحرارية. يحتوي نصف الكوب على 14 سعرة حرارية فقط ولكن ما يقرب من 30٪ من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين سي كما أنه يحتوي على الألياف والفيتامينات الأخرى.

-كيوي

تحتوي حصة واحدة من الكيوي على معظم الكمية اليومية الموصى بها أظهرت الدراسات أيضًا أن إضافة الكيوي إلى نظام غذائي هامشي بفيتامين C يحسن إلى حد كبير مستويات فيتامين سي في البلازما.

-الفلفل

جميع أنواع الفلفل منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف يحتوي الفلفل الحلو على مغذيات أكثر من الفلفل الآخر لأنه يبقى في الكرمة لفترة أطول يحتوي الفلفل الأحمر على ما يقرب من 8 أضعاف بيتا كاروتين و 1.5 مرة أكثر من فيتامين ج من الفلفل الأخضر.