عصير البنجر لتعزيز مناعتك.. 7 فوائد صحية أخرى

كتبت إيناس البنا

يسعى الكثير للحصول على الفوائد الصحية من الأكلات والأعشاب الطبيعية لتعزيزها المناعة وخلوها من أى مواد كيميائية مثل الأدوية والمكملات.



يعرف الفوائد الصحية لبدء يومك مع عصير البنجر 1. غني بالمواد المغذية يعد عصير البنجر مصدرًا غذائيًا قويًا، حيث يحتوي على فيتامينات A وB6 وC والفولات، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، يوفر دفعة طبيعية لاحتياجات الجسم اليومية. 2. صحة القلب يتم تحويل النترات الموجودة في البنجر إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يعزز تمدد الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وتم ربط الاستهلاك المنتظم لعصير للبنجر بانخفاض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالمشاكل المتعلقة بالقلب. 3. تعزيز أداء التمرين يلجأ الرياضيون وعشاق اللياقة البدنية إلى عصير البنجر لقدرته على تحسين أداء التمارين الرياضية، حيث يساعد تعزيز أكسيد النيتريك على زيادة توصيل الأكسجين إلى العضلات، مما يقلل من التعب ويعزز القدرة على التحمل أثناء التدريبات. 4. إزالة السموم عصير البنجر يدعم وظائف الكبد، ويساعد في عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم، وذلك بفضل الخصائص المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يساعد الكبد في التخلص من السموم من الجسم. 5. تحسين عملية الهضم محتوى الألياف في البنجر يعزز صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك ودعم صحة الأمعاء، قد يساهم الاستهلاك المنتظم في عملية هضمية أكثر سلاسة وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة. 6. صحة الدماغ النترات الموجودة في البنجر لا تفيد صحة القلب والأوعية الدموية فحسب، بل تدعم أيضًا الوظيفة الإدراكية. تشير الدراسات إلى أن زيادة تدفق الدم إلى الدماغ قد يعزز الأداء المعرفي، مما يجعل عصير البنجر إضافة معززة للدماغ إلى روتينك الصباحي. يعرف البنجر بخصائصه الغذائية التى تدعم الصحة ووفقًا لموقع onlymyhealth نتعرف فيما يلى أبرز فوائد عصير البنجر فى الصباحيعد عصير البنجر مصدرًا غذائيًا قويًا، حيث يحتوي على فيتامينات A وB6 وC والفولات، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، يوفر دفعة طبيعية لاحتياجات الجسم اليومية.يتم تحويل النترات الموجودة في البنجر إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يعزز تمدد الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وتم ربط الاستهلاك المنتظم لعصير للبنجر بانخفاض ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالمشاكل المتعلقة بالقلب.يلجأ الرياضيون وعشاق اللياقة البدنية إلى عصير البنجر لقدرته على تحسين أداء التمارين الرياضية، حيث يساعد تعزيز أكسيد النيتريك على زيادة توصيل الأكسجين إلى العضلات، مما يقلل من التعب ويعزز القدرة على التحمل أثناء التدريبات.عصير البنجر يدعم وظائف الكبد، ويساعد في عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم، وذلك بفضل الخصائص المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما يساعد الكبد في التخلص من السموم من الجسم.محتوى الألياف في البنجر يعزز صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك ودعم صحة الأمعاء، قد يساهم الاستهلاك المنتظم في عملية هضمية أكثر سلاسة وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة.النترات الموجودة في البنجر لا تفيد صحة القلب والأوعية الدموية فحسب، بل تدعم أيضًا الوظيفة الإدراكية. تشير الدراسات إلى أن زيادة تدفق الدم إلى الدماغ قد يعزز الأداء المعرفي، مما يجعل عصير البنجر إضافة معززة للدماغ إلى روتينك الصباحي.