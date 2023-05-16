حمض الفوليك.. الفوائد والآثار الجانبية والاستخدامات

كتب – حسام الشقويرى

حمض الفوليك ، شكل من أشكال فيتامين ب 9 ، و يمكنك استخدامه عندما يكون لديك نقص حمض الفوليك، و يمنع المضاعفات المرتبطة بالحمل، و يوجد حمض الفوليك في العديد من الأطعمة في مطبخك. على سبيل المثال ، الخضار الورقية والبامية والهليون غنية بحمض الفوليك. يمكنك أيضًا تناول الفاصوليا وبعض الخميرة الغذائية والفطر لتلبية احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك. في هذه الأيام ، يتوفر أيضًا كمكمل غذائي وفقا لما نشره موقع healthifyme

فوائد واستخدامات حمض الفوليك

هناك فوائد عديدة لحمض الفوليك وحمض الفوليك لجسمك. يعاملون نفس الظروف ولكن لها تأثيرات مختلفة.

1 - يعزز نمو الشعر



يعزز حمض الفوليك أو فيتامين ب 9 نمو الشعر الصحي. كما أنه حيوي لنمو الخلايا في الجسم. توجد هذه الخلايا في شعرك وجلدك وأنسجتك في الأظافر. نتيجة لذلك ، يحسن حمض الفوليك صحة الشعر والجلد والأظافر.

يساهم حمض الفوليك أيضًا في الأداء الصحي لخلايا الدم الحمراء. إنتاج خلايا الدم الحمراء ضروري للوقاية من الشيب المبكر. عندما يكون هناك نقص في حمض الفوليك ، فإنه يغير صبغات الشعر ، مما يؤدي إلى تحولها إلى اللون الرمادي.

2 - حمض الفوليك مفيد أثناء الحيض



وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، ما يقرب من 469 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم يعانين من فقر الدم. يعود السبب في ذلك في المقام الأول إلى فقدان الحديد في وقت حدوث نزيف حاد خلال فترات.

ويساعد حمض الفوليك في نمو وصيانة الخلايا التي تنقل الحديد في جميع أنحاء الجسم. لذلك ، يجب أن تأخذي مزيجًا من حمض الفوليك والحديد خلال دورتك الشهرية. عندما تأخذهم معًا ، فإنهم يساعدون في استعادة مستوى خلايا الدم الحمراء. نتيجة لذلك ، تمنع أعراض فقر الدم.

3 - حمض الفوليك يحسن الخصوبة



حمض الفوليك له تأثير قوي على الخصوبة. ومع ذلك ، فإن النتائج تختلف في الذكور والإناث. ويعمل العجائب لخصوبة المرأة. يجب على المرأة التي تكافح من أجل الحمل استشارة طبيبها وتحديد ما إذا كانت تعاني من نقص حمض الفوليك. علاوة على ذلك ، يمنع عيوب الحمل التي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض. يحسن التمثيل الغذائي للخلايا داخل المبايض.

4 - مفيد قبل وأثناء الحمل



حمض الفوليك ضروري لنمو الجنين خلال المراحل المبكرة من الحمل. وفقًا للبحث ، يساعد حمض الفوليك في تكوين الأنبوب العصبي ، والذي يعمل بمثابة دماغ الطفل والحبل الشوكي. يمنع الإعاقات الخلقية الكبيرة ، بما في ذلك انعدام الدماغ وعيوب الدماغ والسنسنة المشقوقة (عيب العمود الفقري).

5 - حمض الفوليك يمنع أمراض القلب



حمض الفوليك وفيتامين ب 12 مسؤولان عن تحويل الهوموسيستين إلى ميثيونين ، اللبنات الأساسية للبروتينات الجديدة. تتعطل هذه العملية عندما لا يحتوي جسمك على مستويات كافية من حمض الفوليك. يؤدي إلى فرط الهوموسيستين في الدم ، زيادة في مستويات الهوموسيستين.

و يتسبب في تلف الشرايين والجلطات الدموية في الأوعية الدموية. ومن ثم ، فإن تناول حمض الفوليك أمر بالغ الأهمية. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الهوموسيستين والفشل الكلوي تناول حمض الفوليك عن طريق الفم.

6 - يحافظ على صحة الدماغ



قد يؤدي نقص حمض الفوليك إلى تأخر في النمو وتدهور في الإدراك. قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل سلوكية ونفسية.

وفقًا للبحث ، قد تمنع الكميات الكافية من حمض الفوليك خطر الاضطرابات العصبية والنفسية والاكتئاب والصرع. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتحكم في مستويات الهوموسيستين في الدم. نتيجة لذلك ، يمنع مشاكل القلب لدى كبار السن. كما أنه يزيل خطر الإصابة بمرض الزهايمر واضطرابات المزاج. يحسن حمض الفوليك أيضًا الأداء المعرفي والذاكرة ، مما يساعد على المدى الطويل.