دراسة: تناول القهوة بدون سكر يحميك من الزهايمر ومرض باركنسون

كتبت مروة هريدى

وفقًا للعديد من الدراسات، فإن إزالة السكر من القهوة يمكن أن يجلب ثروة من الفوائد لصحة دماغك، ووجد بحث حديث أجرته المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن كبار السن الذين يتناولون كمية أكبر من القهوة غير المحلاة يتعرضون لخطر أقل للإصابة بمرض الزهايمر والخرف ومرض باركنسون، ومع ذلك، لم يتم ملاحظة هذه الفوائد للأشخاص الذين تناولوا قهوتهم المحلاة بالسكر أو المحليات الصناعية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا تقول الدراسة؟

حللت الدراسة بيانات 204847 مشاركًا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، وكان 55٪ منهم من الإناث، تم إعطاء المشاركين استبيانًا طلب منهم ذكر أنواع وكميات الأطعمة والمشروبات التي تناولوها في الـ24 ساعة السابقة، وعلى مدار عام واحد، ملأ المشاركون هذا الاستبيان في خمس مناسبات منفصلة مما وفر للباحثين نظرة ثاقبة لفحص الاختلافات في تناول الطعام والمشروبات، وبناءً على استهلاكهم للقهوة خلال 24 ساعة، تم تصنيف الأشخاص إلى أربع مجموعات، مستهلكو غير القهوة، ومستهلكو القهوة غير المحلاة، ومستهلكو القهوة المحلاة بالسكر، ومستهلكو القهوة المحلاة صناعيًا.

تناول 54% من المشاركين قهوة غير محلاة، ولم يكن 24% منهم من شاربي القهوة من الأساس، فيما تناول 16% القهوة محلاة بالسكر، وأضاف 7% منهم المحليات الصناعية إلى قهوتهم، فيما فضل المشاركون الذين لم يشربوا القهوة الشاي بشكل عام.

وقد وجد أن الأشخاص الذين فضلوا القهوة غير المحلاة أنفسهم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط به ومرض باركنسون بنسبة 29-30٪، بصرف النظر عن انخفاض خطر الوفاة بسبب هذه الحالات بنسبة 43٪ مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة، فيما لم يقل خطر الإصابة بهذه الأمراض لدى الأشخاص الذين تناولوا القهوة المحلاة أو المحلاة صناعيًا.

ومن بين شاربي القهوة الخالية من السكر، كان لدى أولئك الذين استمتعوا بتناول القهوة منزوعة الكافيين خطر أقل بنسبة 34-37٪ للإصابة بمرض الزهايمر وباركنسون وخطر أقل بنسبة 47٪ للوفاة المرتبطة بها، مقارنة بغير شاربي القهوة.

القهوة غير المحلاة مقابل القهوة المحلاة

تحتوي القهوة غير المحلاة على مضادات الأكسدة والريبوفلافين (فيتامين ب2) والنياسين (فيتامين ب3) والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومركبات الفينول المختلفة، كما تقدم مجموعة من الفوائد، وخاصة لصحة الدماغ وإدارة الوزن، كما أن غياب السكريات المضافة يسمح بزيادة الطاقة بشكل أكثر استقرارًا دون ارتفاعات وانخفاضات سكر الدم التي غالبًا ما تتبع المشروبات المحلاة.

ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في القهوة غير المحلاة أن تساعد في حماية خلايا الدماغ وتحسين التركيز وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي القهوة المحلاة، على الرغم من أنها أكثر مذاقًا لبعض الأشخاص، إلى الإفراط في تناول السكر، مما يساهم في زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي، وقد ارتبط الاستهلاك المنتظم للقهوة المحملة بالسكر بانخفاض الأداء الإدراكي بمرور الوقت.

فيما يلى.. فوائد القهوة غير المحلاة للدماغ والجسم:

تحسين الذاكرة

يزيد الكافيين من النواقل العصبية السيروتونين والأستيل كولين، والتي قد تحفز الدماغ وتساعد على استقرار حاجز الدم في الدماغ، وتلعب دورًا مهمًا في حركة العضلات والذاكرة والتعلم.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض الدماغ

بالإضافة إلى خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وباركنسون وأمراض الدماغ الأخرى، قد يقلل استهلاك الكافيين أيضًا من خطر الإصابة بالاكتئاب من خلال التأثير على المواد الكيميائية في الدماغ، وقد وجدت دراسة أجريت على أكثر من 200000 شخص أن أولئك الذين شربوا من كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا كان لديهم خطر أقل بنسبة 45٪ للانتحار مقارنة بغير شاربي القهوة.

تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب

وجدت دراسة أن شرب أربعة إلى ستة أكواب من القهوة يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض معدل الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، حيث يمكن للقهوة أيضًا أن تحسن من الحالة المزاجية، حيث يحفز الكافيين الدوبامين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على زيادة التحفيز والدافع، مما قد يساعد في علاج الاكتئاب.

التحكم في الوزن

بدون إضافة سكريات، تحتوي القهوة غير المحلاة على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ويمكنها تعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في التحكم في الوزن، كما تعمل على قمع الشهية عن طريق تحفيز إطلاق الهرمونات التي تنظم الجوع.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

يرتبط شرب القهوة غير المحلاة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب قدرتها على تحسين حساسية الأنسولين.

كم كوب من القهوة يجب تناوله في اليوم؟

تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن البالغين الأصحاء لا ينبغي أن يستهلكوا أكثر من 400 مليجرام من الكافيين يوميًا، وهذا يعادل حوالي أربعة أكواب من القهوة.