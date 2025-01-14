3 أسباب تجعل القهوة مفيدة لصحة الكبد.. بشروط

كتبت فاطمة ياسر

يتناول معظم الناس القهوة في الصباح لتعزيز طاقتهم والتغلب على الكسل عند الاستيقاظ المبكر، غيرأن فنجان القهوة اليومي الخاص بك له فوائد أكبر، وفقا لموقع healthshots.



القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم، وفي حين أن الإفراط في تناول الكافيين ليس جيدًا لصحتك، فإن تناوله باعتدال يمكن أن يكون جيدًا لصحة الكبد، وقد نشرت دراسة في مجلة BMC Public Health أن شرب القهوة مفيد لصحة الكبد.



وشملت الدراسة 500000 شخص ووجدت أن شرب القهوة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الكبد. ووجدت الدراسة أن فوائد القهوة كثيرة ويمكنك تناول القهوة منزوعة الكافيين والقهوة الفورية والمطحونة للحد من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل مرض الكبد الدهني وسرطان الكبد.

تعرف على فوائد القهوة لصحة الكبد

1. تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية

طالما يتم تناول القهوة بدون سكر وحليب، فيمكنها أن تصنع الكثير لجسمك، وخاصة للكبد إذا تم تناولها باعتدال (1 إلى 2 كوب يوميًا). في الواقع، فإن كوبًا من القهوة السوداء بدون سكر (240 مل) مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن مثل فيتامين ب 12 وفيتامين ب 5 وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 3 وحمض الفوليك والمنجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

2. يقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي

يحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي عندما تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، ويصيب هذا المرض في الغالب الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو مرض السكري أو ارتفاع مستويات الكوليسترول، وإذا ترك دون علاج، فقد يؤدي إلى تفاقم الحالات المزمنة مثل تليف الكبد أو تندب الكبد. وقد يؤدي هذا التندب إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد .

ورغم أن القهوة ليست منقذًا، إلا أنها قد تكون إضافة جيدة لنظامك الغذائي من أجل صحة الكبد، وعندما نهضم الكافيين، ينتج جسمنا مادة كيميائية تسمى باراكسانثين، والتي تعمل على إبطاء نمو النسيج الندبي المسبب للتليف. كما قد تعمل باراكسانثين على إبطاء حالات تليف الكبد والتهاب الكبد B وC ومرض الكبد الدهني غير الكحولي .

3. تقلل الالتهاب

ومن فوائد القهوة أنها تحتوي على مركبين من التربينات، هما كافستول وكاهويول، يتم استخلاصهما من حبوب القهوة، ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية ، فإن هذين المستقلبين قد يقللان من الالتهاب ويساعدان في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد. ويضيف الخبير أن هناك أحماضًا موجودة داخل القهوة قد تعمل ضد الفيروس المسؤول عن التهاب الكبد B.

ما هي كمية القهوة التي يجب أن تشربها؟

لا تقتصر فوائد القهوة على صحة الكبد، ولكن هذا لا يعني أنه يمكنك تناولها بكثرة، فمن المهم معرفة الكمية المناسبة من القهوة، ووجدت دراسة نُشرت في مجلة BCM Public Health Journal أن تناول ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة، حتى لو كانت منزوعة الكافيين، كل يوم يمكن أن يساعد في تخفيف خطر الإصابة بمشاكل الكبد، في حين يمكن للأشخاص المصابين بأمراض الكبد استشارة طبيبهم إذا كانوا يريدون شرب المزيد من القهوة، يقول الخبرلء إنها ليست ضارة ولكنها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات الكبد مثل التهاب الكبد أو مرض الكبد الدهني. ومع ذلك، من المهم مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة الكمية الدقيقة من الكافيين التي يمكنك تناولها في اليوم.

ضع هذا في الاعتبار أثناء شرب القهوة، وهي عدم الإسراف في تناولها، فقد يؤدي إلى إثارة أو تفاقم مشاكل مثل الصداع، واضطرابات النوم، والقلق، أو التوتر لدى بعض الأشخاص، وقد يكون الإفراط في تناول القهوة خطيرًا أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب ، كما يمكن أن تؤدي القهوة أيضًا إلى مشاكل إذا كنت تعاني من سرطان الرئة.

فيعد شرب القهوة السوداء أفضل طريقة لتناول القهوة من أجل كبد صحي. من الأفضل تناول القهوة مع تجنب الكريمة والسكر. نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غالبًا ما يعانون من مشاكل مثل مرض السكري والسمنة، فإن تجنب إضافة السكر والدهون الإضافية إلى قهوتك يمكن أن يفيدك على المدى الطويل. يمكنك أيضًا إضافة الحليب منزوع الدسم أو الحليب النباتي والامتناع عن استخدام الكريمة.