الإفراط في تناول مشروبات الكافيين يهدد صحة قلبك بهذه الطريقة

كتبت مروة هريدى

على الرغم من وجود تقارير تفيد بأن الاستخدام المنتظم لمشروبات الكافيين خاصة القهوة له بعض الفوائد، حيث تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، فقد لوحظ أيضًا أن الإفراط في تناول الكافيين، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية، حيث يعتبر الكافيين منبه للدماغ، ويحفز القلب، ويزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يؤثر على الكلى ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف، والكافيين موجود في القهوة والشاي والشوكولاتة والعديد من مشروبات الطاقة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أضرار الإفراط في تناول مشروبات الكافيين:

تناول الكافيين من 300 إلى 400 مليجرام يوميًا يعد آمنًا ولا يسبب أي آثار جانبية خطيرة، وهذا يعني أنه يمكن للشخص تناول من 4 إلى 5 أكواب من القهوة يوميًا بأمان، ومع ذلك، يجب أن يتجنب الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات تناول القهوة لأنها تسبب زيادة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

كيف يؤثر تناول القهوة ومشروبات الكافيين على صحة القلب؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يتناولون أدوية خافضة للضغط قياس ضغط الدم لديهم بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من تناول مشروبات الكافيين، لأنه إذا قمت بقياس ضغط الدم فورًا بعد تناول الكافيين، فقد يؤدي ذلك إلى قراءات ضغط دم مرتفعة بشكل خاطئ.

كما أن المرضى الذين يعانون من خفقان متكرر في القلب، وهذا يعني الرجفان الأذيني، وتسارع القلب الأذيني، وتسارع القلب فوق البطيني، فهذه كلها مشاكل في ضربات القلب السريعة حيث يتجاوز معدل ضربات القلب 100 نبضة في الدقيقة، حيث يوضح الأطباء أن زيادة تناول الكافيين ترتبط بنبضات القلب وأيضًا بزيادة قوة الانقباض في بعض الحالات، ويرجع هذا بشكل أساسي إلى تنشيط الجهاز العصبي، وعادةً ما يؤدي استخدام الكافيين إلى تحفيز اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني، ويكون المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الكامنة أو النوبات القلبية السابقة أكثر عرضة لاضطرابات القلب والأوعية الدموية والإيقاع والاضطرابات مع استخدام الكافيين.

لذلك فإن الإشخاص الذين يعانون من مشاكل كامنة في القلب بجانب ارتفاع ضغط الدم وكذلك الحوامل والمرضعات وغيرهم، يجب عليهم الحد من تناول الكافيين إلى كوب واحد فقط يوميًا، وعلى الرغم من أن الكافيين ليس له أي آثار ضارة كبيرة، فهو لا يكون سببًا فى الإصابة بالنوبات القلبية، ولكن الأشخاص الذين لا يتحملون الكافيين يجب أن يحاولوا الامتناع عنه، فلا تصبح مدمنًا للكافيين، بل اهدف إلى تناول مشروبات الكافيين باعتدال.