هل تعد القهوة السوداء أفضل من الشاى لصحتك؟

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من أن القهوة السوداء والشاي من بين المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، إلا أن القهوة السوداء أفضل كمشروب أكثر تعزيزًا للصحة، حيث تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين، ولا تحتوي على سعرات حرارية على الإطلاق، وهي محملة بمضادات الأكسدة ذات الفوائد الصحية المختلفة، مما يجعلها الخيار الأول لأولئك الذين يبحثون عن إصلاح سريع في الصباح، فى هذا التقرير نتعرف على كيف أن القهوة السوداء أفضل من الشاي، بحسب موقع تايمز ناو.

القهوة السوداء خالية من السعرات الحرارية وهي خيار ممتاز لأولئك الذين يريدون الحفاظ على وزنهم تحت السيطرة

يعد الشاي والقهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، حيث يشربها الملايين يوميًا لإصلاحهم الصباحي، في حين أن الاثنين يوفران فوائد صحية مماثلة، إلا أن لديهما الكثير من الاختلافات. ووفقًا للخبراء، حتى لو كنت تبحث عن نشاط صباحي أو مجرد احتساء سائل ساخن، فإن القهوة السوداء هي الخيار الأفضل.



على الرغم من أن محتوى الكافيين يختلف حسب وقت المعالجة، فإن كوب القهوة السوداء يحتوي على 95 مليجرامًا من الكافيين، وكوب الشاي الأسود يحتوي فقط على 26-48 مليجرامًا.



يقول الخبراء أن هذا هو السبب في أن القهوة من بين أفضل المشروبات لأولئك الذين يسعون إلى تحسين اليقظة والتركيز، وخاصة خلال ساعات الصباح أو ساعات العمل الطويلة.

القهوة السوداء خالية من السعرات الحرارية وإذا لم تضيف أي سكر أو حليب، فهي خيار ممتاز لأولئك الذين يريدون الحفاظ على وزنهم تحت السيطرة. على الرغم من أن الشاي منخفض السعرات الحرارية أيضًا، إلا أن العديد من شاربي الشاي يضيفون السكر أو الحليب أو حتى العسل، مما يحوله بسرعة إلى مشروب محمّل بالسعرات الحرارية.



يمكن لأولئك الذين يحبون القهوة الاستمتاع بقهوتهم دون الشعور بالذنب مع الاستمرار في جني الفوائد.

غنية بمضادات الأكسدة

القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة التي تحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي يقلل الالتهاب ويحمي جسمك من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 ومشاكل القلب.

وفقًا للخبراء، على الرغم من أن الشاي غني بمضادات الأكسدة، فإن البوليفينول في القهوة متنوع، وبالتالي يوفر حماية أكثر شمولاً للصحة العامة.

يعزز الأداء البدني

الكافيين هو المكمل الغذائي المفضل للعديد من الرياضيين. تقول الدراسات أن الكافيين يحسن القدرة على التحمل عند استخدامه بجرعات معتدلة من 1.4-2.7 مجم لكل 3-6 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

إنقاص الوزن

يساعد الكافيين الموجود في القهوة في إنقاص الوزن بشكل صحي. فهو يحفز تكسير الدهون في الخلايا الدهنية، ويزيد من إنتاج الجسم للحرارة، ويزيد من أكسدة الدهون لدى الأشخاص ذوي الوزن المتوسط، وزيادة الوزن، والسمنة. على الرغم من أن الشاي يحتوي أيضًا على الكافيين، فإن الكمية الموجودة في القهوة تزيد بشكل متواضع من إنفاقك اليومي من السعرات الحرارية.

القهوة السوداء لها نكهة غنية وكاملة الجسم يحبها معظم الناس ويستمتعون بها. تقدم الخلطات والنكهات المختلفة في القهوة من جميع أنحاء العالم مجموعة واسعة من تجارب التذوق.

في حين أن الشاي له سحره الخاص، إلا أنه يفتقر إلى القوة التي يتوق إليها عشاق القهوة.

في حين أن القهوة والشاي يساعدان على إنقاص الوزن ويحميان من بعض الأمراض المزمنة من خلال عمليات التمثيل الغذائي المختلفة، فإن محتوى الكافيين العالي في القهوة يمنحك طاقة أفضل، في حين أن مزيج الكافيين وL-theanine في الشاي يوفر زيادة تدريجية في الطاقة.

كلا المشروبين صحيان وآمنان باعتدال، لذلك قد يعود الأمر أيضًا إلى التفضيل الشخصي أو حساسيتك للكافيين.