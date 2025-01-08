دراسة: شرب القهوة فى الصباح أفضل لصحة قلبك

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نُشرت فى مجلة القلب الأوروبية أن شرب القهوة فى الصباح أفضل لصحة القلب من شربها على مدار اليوم، وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يشربون القهوة فى الصباح لديهم خطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بشرب القهوة طوال اليوم، بحسب موقع "ميديكال نيوز".

وأجرى البحث الدكتور لو تشى، رئيس مجلس إدارة جمعية القلب الأمريكية وأستاذ فى كلية سيليا سكوت ويذرهيد للصحة العامة والطب الاستوائى فى جامعة تولين الأمريكية.

وقال الدكتور لو تشى: "تشير الأبحاث حتى الآن إلى أن شرب القهوة لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويبدو أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكر من النوع الثانى".

وأضاف قائلاً "نظرًا للتأثيرات التي يخلفها الكافيين على أجسامنا، أردنا أن نرى ما إذا كان وقت اليوم الذي تشرب فيه القهوة له أي تأثير على صحة القلب".

شملت الدراسة 40725 شخصًا بالغًا شاركوا فى المسح الوطنى للصحة والتغذية فى الولايات المتحدة (NHANES) بين عامى 1999 و2018.

كجزء من هذه الدراسة طُلب من المشاركين معلومات عن جميع الأطعمة والمشروبات التي تناولوها في يوم واحد على الأقل، بما في ذلك ما إذا كانوا يشربون القهوة، وكميتها ومتى، كما شملت أيضًا مجموعة فرعية من 1463 شخصًا طُلب منهم إكمال مذكرات تفصيلية للأطعمة والمشروبات لمدة أسبوع كامل.

تمكن الباحثون من ربط هذه المعلومات بسجلات الوفيات وسبب الوفاة على مدى فترة تتراوح من 9 إلى 10 سنوات.

كان حوالي 36% من الأشخاص فى الدراسة يشربون القهوة الصباحية (كانوا يشربون القهوة فى المقام الأول قبل منتصف النهار)، و16% من الأشخاص يشربون القهوة طوال اليوم (الصباح وبعد الظهر والمساء) و48% لم يكونوا يشربون القهوة.

بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يشربوا القهوة، كان شاربي القهوة الصباحية أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16% وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31%، ومع ذلك، لم يكن هناك انخفاض في المخاطر بالنسبة لشاربي القهوة طوال اليوم مقارنة بغير شاربى القهوة.

استفاد شاربى القهوة الصباحية من انخفاض المخاطر سواء كانوا يشربون باعتدال (من كوبين إلى ثلاثة أكواب) أو يشربون بكثافة (أكثر من ثلاثة أكواب). واستفاد شاربي القهوة الخفيفة في الصباح (كوب واحد أو أقل) من انخفاض أقل في المخاطر.

وقال الدكتور تشي "هذه هي أول دراسة تختبر أنماط توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية.. وتشير نتائجنا إلى أنه ليس فقط ما إذا كنت تشرب القهوة أو كم تشرب، ولكن الوقت من اليوم الذى تشرب فيه القهوة هو المهم".

وأضاف قائلاً "لا تخبرنا هذه الدراسة لماذا شرب القهوة في الصباح يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية. التفسير المحتمل هو أن تناول القهوة في فترة ما بعد الظهر أو في المساء قد يعطل الإيقاعات اليومية ومستويات الهرمونات مثل الميلاتونين وهذا بدوره يؤدي إلى تغييرات في عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل الالتهاب وضغط الدم".

وقال البروفيسور توماس ف. لوشر من مستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد، لندن، المملكة المتحدة، "في دراستهم المنشورة في مجلة القلب الأوروبية، قام وانج وزملاؤه بتحليل وقت اليوم الذى يتم فيه تناول القهوة لدى 40725 بالغًا و1463 بالغًا من دراسة التحقق من نمط حياة النساء والرجال، خلال متابعة متوسطة دامت ما يقرب من عقد من الزمان، وبعد التعديل على تناول القهوة المحتوية على الكافيين ومنزوعة الكافيين، وكميات الأكواب في اليوم، وساعات النوم، وغيرها من العوامل المربكة، كان نمط الصباح، وليس نمط اليوم كله، مرتبطًا بشكل كبير بانخفاض مخاطر الوفاة لأي سبب بنسبة خطر 0.84 ووفيات القلب والأوعية الدموية حتى 0.69 مقارنة بغير شاربي القهوة.