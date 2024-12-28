أضف هذا المكون إلى فنجان قهوتك في الشتاء.. يُعزز مناعتك ويُحسن مزاجك

كتبت مروة هريدى

الشتاء هو موسم الطقس البارد، حيث نحتاج إلى الشعور بالدفء وهو ما قد يدفعنا لتناول الأطعمة المريحة والوجبات الخفيفة الشهية، ومع ذلك، هناك تحديات تواجهنا خلال فصل الشتاء لأن أيامه أقصر، والطقس يكون أكثر برودة، مع زيادة خطر الإصابة بنزلات البرد أو الشعور بالضعف، ولحسن الحظ، هناك عنصران أساسيان محبوبان، وهما الشوكولاتة والقهوة، حيث يمكن لهذين المكونين أن يساعدا على تحسين مزاجك وتقوية مناعتك خاصة خلال أشهر الشتاء، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى .. فوائد تناول القهوة خلال فصل الشتاء:

بالنسبة للعديد من الأفراد، تعتبر القهوة من طقوس الصباح للكثير منا خاصة في الشتاء فهى تمنحنا الدفء اللازم في أشهر الشتاء الباردة، فهى نهج عملي للناس لبدء يومهم، ومع ذلك، تتمتع القهوة بالعديد من المميزات تفوق كونها تمنحك النشاط خاصة في الصباح، على النحو التالى:

تحسين الحالة المزاجية

مع برودة الطقس وقلة ضوء الشمس يشعر معظمنا بالحزن والاكتئاب الموسمى، ويمكن أن يساعد تناول كوبًا من القهوة الطازجة في تخفيف هذه المشاعر لأنها تحتوي على الكافيين الذي يعزز غالبًا إفراز الدوبامين في الجسم، مما يقوي الجهاز العصبي المركزي، فلا تفعل المشروبات الساخنة ذلك فحسب، بل تساعد أيضًا في تخفيف مشاعر التعب والكآبة.

تعزيز المناعة

من المعروف أن مشروبات الكافيين مثل القهوة تعد مصدرًا لمضادات الأكسدة مثل البوليفينول التي توفر فوائد مضادة للالتهابات فضلاً عن تعزيز المناعة، وعندما يقترب فصل الشتاء، وهو موسم نزلات البرد والإنفلونزا وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون مضادات الأكسدة ضرورية للغاية لأنها تمنع الجسم من الإصابة بالعدوى المنتشرة، ووفقًا لنتائج بعض الدراسات، وجد أيضًا أن شاربي القهوة بانتظام لديهم فرصة أفضل لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تعزيز مستويات الطاقة والتركيز

خلال فصل الشتاء، تكون أيامنا قصيرة وليالينا طويلة نسبيًا، وتنخفض درجة الحرارة، وتناول القهوة قد يساعدنا على الحفاظ على مستويات الطاقة والنشاط لدينا وتعزيز التركيز لدينا بشكل أفضل.

الشوكولاتة الداكنة تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية

في حين أن القهوة رائعة لإمدادنا بالطاقة في الصباح، فإن الشوكولاتة هي التي تتناسب معنا بشكل أفضل لإنهاء اليوم بشكل صحى، إن فهى تعتبر عنصرًا أساسيًا في الشتاء.. للأسباب الآتية:

مضادة للاكتئاب

بعض المركبات مثل الثيوبرومين والفينيليثيلامين في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تجعلك تشعر بالسعادة، وتؤثر هذه المركبات على مستويات السيروتونين في المخ، وهو ناقل عصبي مرتبط بالهدوء وتخفيف التوتر، ويساعد السيروتونين في تحقيق الهدوء الذي يسعى إليه الناس بعد تخفيف التوتر، وبالتالي، فإن الاستمتاع بقطعة من الشوكولاتة الداكنة أمر منطقي تمامًا، فهي لا تساعد في مكافحة التوتر فحسب، بل إنها تجلب أيضًا الدفء المريح، خاصة في ليالى الشتاء الباردة.

الوقاية من العدوى

الشوكولاتة الداكنة مليئة أيضًا بالفلافونويد، وهو من المعروف أنه يزيد من كفاءة الجهاز المناعي، وتعمل هذه الآليات على تعزيز الدورة الدموية، ومساعدة الجسم في محاربة الجراثيم، لذلك إذا كنت تتطلع إلى الابتعاد عن التهديدات المحتملة التي تجلبها درجات الحرارة المنخفضة، فإن تدليل نفسك بتناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة أمرًا لا بد منه.

تحسين تدفق الدم

الانعزال في الداخل خلال أشهر الشتاء بسبب برودة الطقس مع قلة النشاط، أدى إلى الكثير من مشاكل القلب الكامنة، ووفقًا لأبحاث مكثفة، فإن دمج الشوكولاتة الداكنة في النظام الغذائي يساعد في خفض مستويات ضغط الدم، وهذا يجعلها إضافة ممتازة لروتينك في فصل الشتاء.

كيفية دمج القهوة والشوكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي الشتوي

إليك بعض الطرق الإبداعية والصحية للاستمتاع بالقهوة مع الشوكولاتة الداكنة في الشتاء:



تعزيز صباحك

ابدأ يومك بفنجان من القهوة السوداء ومعه قطعة من الشوكولاتة الداكنة.

وجبة خفيفة بعد الظهر

امزج القهوة والشوكولاتة عن طريق صنع موكا، امزج قهوتك المفضلة التي تحتوي على قاعدة من الحليب مع ملعقة كاملة من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 58% -65% للحصول على حلاوة طبيعية دون إضافة كمية إضافية من السكر.