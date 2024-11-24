في الطقس البارد وتساقط الأمطار.. لهذه الأسباب لا تشرب الشاى ساخنا

كتبت فاطمة خليل

يحب الكثيرون شرب أكواب لا نهاية من الشاي والقهوة، والآن بعد أن أصبح الطقس باردًا، فإن المشروبات الساخنة لا تمنح الراحة فحسب، بل إنها توفر أيضًا الدفء، ومع ذلك، هناك دراسات تكشف وجود صلة بين شرب الشاي الساخن جدًا وأنواع معينة من السرطان، بحسب موقع تايمز ناو.



وكشفت الدراسات عن أن شرب الشاي الساخن جدًا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان المريء النادر الذي يتطور في المريء، تتضمن بعض هذه المخاطر:



التدخين

مضغ التبغ

اتباع نظام غذائي مليء بالأطعمة المصنعة

التعرض لتلوث الهواء

كيف يرتبط سرطان المريء بالمشروبات الساخنة؟

وفقًا للأطباء، فإن سرطان المريء هو نوع معين من السرطان مرتبط بشرب الشاي الساخن جدًا، فالمريء هو أنبوب عضلي مجوف يحمل السوائل واللعاب والطعام الممضوغ من الفم إلى معدتك، وبالتالي تغلق العضلات الدائرية التي تسمى عضلات العاصرة وتفتح كلا الطرفين.



ويقول الخبراء إن سرطان المريء يحدث عندما ينمو ورم في المريء أو عندما تتغير الخلايا في بطانة المريء، وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث حول سبب كون شرب الشاي الساخن وغيره من المشروبات من أكبر عوامل الخطر للإصابة بسرطان المريء، إلا أن الخبراء يعتقدون أن الشاي الساخن للغاية يمكن أن يتلف بطانة المريء، ما يجعل من السهل دخول المواد الأخرى المسببة للسرطان مثل الكحول ودخان السجائر بسهولة.

هناك نوعان رئيسيان من سرطان المريء

الأول: يحدث عندما تتغير الخلايا المسطحة الرقيقة التي تبطن الجزء الداخلي من المريء.

والثاني: يحدث هذا النوع من السرطان عندما يبدأ السرطان في القنوات المخاطية للمريء ويحدث في الجزء السفلي.



يقول الأطباء إن سرطان الخلايا الحرشفية في المريء هو نوع السرطان المرتبط بشرب الشاي الساخن في الدراسات المذكورة أعلاه.

علامات وأعراض سرطان المريء

بصرف النظر عن صعوبة البلع، تشمل العلامات الأخرى لسرطان المريء ما يلي:



ألم في الحلق أو الظهر، خلف عظم الصدر، أو بين لوحي الكتف

القيء أو السعال الدموي

حرقة المعدة وعسر الهضم المتكرر

بحة الصوت أو السعال

فقدان الوزن غير المقصود

كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان المريء؟

يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان المريء أولاً عن طريق عدم شرب الشاي أو القهوة الساخنة جدًا وتناول الطعام بشكل جيد، كما تحتاج أيضًا إلى تجنب الأنشطة مثل استخدام التبغ، أو شرب الكحول، ويعد الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري عامل خطر للإصابة بسرطان المريء.



وبينما لا توجد طريقة موصى بها لفحص سرطان المريء، إذا كنت تعاني من مريء باريت أو بعض الحالات الأخرى، فقد يوصي طبيبك بالفحص، وقد يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء فحص EGD للقيام بهذا الفحص.