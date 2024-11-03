خرافات شائعة حول القهوة لا تصدقها.. وهذه الطريقة الصحيحة لتجنب أضرارها

كتبت مروة هريدى

تعتبر القهوة هي المشروب الشائع لمعظم الناس خاصة في السنوات الأخيرة، وبالرغم من التساؤلات الكثيرة عما إذا كان هذا المشروب صحيًا أم لا، ويتحدث الكثير عن الفوائد الصحية للقهوة، كما تدعم المجلات الطبية في جميع أنحاء العالم بعض المعتقدات الشائعة وتدحض البعض الآخر في نفس الوقت، وأيًا كان الحال، فإن فنجان القهوة الساخن هو دائمًا موضوع يمكن أنيثير الجدل، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 3 خرافات عن القهوة لا ينبغي أن تصدقها.

الخرافة: الكافيين يسبب الإدمان

ربما تكون كلمة "إدمان" قوية بعض الشيء عند وصف القهوة، فبينما يعتاد بعض الأشخاص على تناول القهوة فور الاستيقاظ، فإن التأثير ليس دائمًا، وعلى عكس تأثير الكحول أو التدخين، لا توجد أعراض انسحاب قوية أو ضارة يمر بها أي شخص، وإذا اعتادت على شرب القهوة لفترة طويلة من الزمن، فقد يتسبب التوقف عن هذه العادة في حدوث انزعاج بسيط مثل الصداع أو القلق، لكنه بالتأكيد ليس ضارًا، ومع مرور الوقت، يتكيف الجسم مع الروتين الجديد بدون الكافيين في النظام ويمكن للشخص أن يتخلى بسهولة عن القهوة إذا رغب في ذلك.

الخرافة: استخدم الماء المغلي للحصول على أفضل مشروب

إذا كنت تعتقد أن قهوتك يمكن أن تُحضَّر بشكل أفضل فقط باستخدام كوب مغلي من الماء الساخن، ففكر مرة أخرى، تبلغ درجة غليان الماء 100 درجة مئوية، وهي بالتأكيد ليست أفضل درجة حرارة لتحضير قهوتك، في الواقع إنها ساخنة جدًا لتحضير كوب جيد من القهوة، ومع ذلك، هذا ينطبق فقط على قهوة الفلتر إذا كنت تعتقد أن قهوتك يمكن أن تُحضَّر بشكل أفضل فقط باستخدام كوب مغلي من الماء الساخن، ففكر مرة أخرى، فإذا تم استخدام ماء أكثر سخونة فقد تصبح القهوة مريرة وباهتة.

الخرافة: القهوة تساعدك على البقاء مستيقظًا

الحقيقة أن القهوة تؤثر على النوم، لكن هذا يختلف من شخص لآخر، على الأكثر، يمكن للكافيين أن يسبب الأرق لمدة 2-3 ساعات، ولكن ليس أكثر من ذلك أو لساعات طويلة، ويمكن للجسم امتصاص الكافيين بسرعة وتوزيعه في جميع أنحاء جسمك، ويساعد هذا الدماغ على البقاء مستيقظًا، لكن لا تتفاجأ إذا شعرت بالنعاس بعد بضع ساعات من تناول القهوة، كل هذا يتوقف على كيفية تفاعل جسم كل شخص مع الكافيين ومدة ذلك.

من الأفضل تنظيم تناول القهوة وشربها باعتدال، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل التوتر والقلق وكذلك النساء الحوامل مراقبة استهلاكهم للقهوة جيدًا.