تجنب تناول هذه الأطعمة والمشروبات مع مكملات فيتامين ب12

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب12 هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حيويًا فى العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء، ووظيفة الأعصاب.

يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل فقر الدم والتعب والاضطرابات العصبية، فإذا كنت تتناول مكملات فيتامين ب12 لعلاج النقص فمن الضروري أن تكون على دراية ببعض الأطعمة التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص هذا المغذي الأساسي.

على الرغم من وجود عدة طرق لتلبية احتياجات جسمك الفعلية من فيتامين ب12، فقد يوصي الخبراء - وفقا لموقع هيلث سايد - ببعض الأدوية التي يمكن أن تساعدك، ومع ذلك، هناك بعض الإرشادات التي يجب عليك اتباعها عند تناول هذه المكملات.

ما هي مكملات فيتامين ب12.. ومن يجب أن يتناولها؟

تدعم مكملات فيتامين ب12 إنتاج الطاقة وتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الأعصاب بشكل سليم، كما تساعد فى تحويل الطعام إلى طاقة والحفاظ على صحة الجلد ودعم وظائف المخ، وتعد فيتامينات ب الكافية ضرورية للصحة العامة، بما في ذلك تحسين الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية وصحة القلب والأوعية الدموية.

6 أطعمة ومشروبات تجنبها عند تناول مكملات فيتامين ب12

إذا كنت تتناول مكملات فيتامين ب12 ، فإن الاهتمام بنظامك الغذائي أمر ضروري لتحقيق أقصى استفادة من هذه المكملات، من خلال تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تتداخل مع امتصاص فيتامين ب12، يمكنك المساعدة فى ضمان امتصاص جسمك للفيتامين بشكل فعال.

الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على مستويات عالية من المواد المضافة والمواد الحافظة والمكونات الصناعية التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية، على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر الكميات الكبيرة من الصوديوم والمحليات الصناعية سلبًا على صحة الأمعاء، مما يجعل من الصعب على جسمك امتصاص فيتامين ب 12 بشكل صحيح، اختر الأطعمة الكاملة غير المصنعة لدعم امتصاص العناصر الغذائية بشكل مثالي.

الأطعمة الغنية بالألياف

على الرغم من أن الألياف مفيدة بشكل عام، إلا أن الإفراط في تناولها قد يتداخل مع امتصاص فيتامين ب12، فالأطعمة الغنية بالألياف، مثل حبوب النخالة وبعض الخضروات، قد ترتبط بفيتامين ب12 وتقلل من امتصاصه، والاعتدال هو المفتاح لتحقيق التوازن بين الأطعمة الغنية بالألياف والخيارات الأخرى الغنية بالعناصر الغذائية لتجنب مشاكل الامتصاص.

المشروبات المحتوية على الكافيين

يمكن أن يتداخل الكافيين الموجود في القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية مع امتصاص فيتامين ب12. يمكن أن يزيد الكافيين من معدل إنتاج البول، ما يؤدي إلى فقدان الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، بما في ذلك فيتامين ب12، لتحقيق أقصى استفادة من المكملات الغذائية، فكر في الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يمكن للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، مثل منتجات الألبان والأطعمة المدعمة بالكالسيوم، أن تتنافس أحيانًا مع فيتامين ب12 من حيث الامتصاص في الأمعاء، ورغم أن الكالسيوم عنصر غذائي أساسي، فإن تناول هذه الأطعمة باعتدال وفي أوقات مختلفة عن مكملات فيتامين ب12 يمكن أن يساعد في تجنب التداخل.

الأطعمة السكرية

يمكن للأطعمة السكرية، مثل الحلوى والمشروبات السكرية، أن تعطل توازن البكتيريا المفيدة في أمعائك. ويمكن أن يؤثر اختلال التوازن في بكتيريا الأمعاء على امتصاص العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ب12، يمكن أن يساعد تقليل تناول الأطعمة السكرية في الحفاظ على بيئة معوية صحية لامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

الملح الزائد

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى الجفاف، مما قد يؤثر على امتصاص فيتامين ب12، كما يمكن للأطعمة المالحة أن تغير البيئة الهضمية، مما قد يؤثر على مدى امتصاص فيتامين ب12 من المكملات الغذائية. يمكن أن يساعد الاعتدال في تناول الملح في ضمان امتصاص أفضل للمغذيات.

ما هي كمية فيتامين ب12 اللازمة للصحة الجيدة؟

لا يشكل زيادة فيتامين ب12 في الجسم ضررًا بشكل عام، لأنه قابل للذوبان في الماء وعادة ما يتم إفرازه عن طريق البول، ومع ذلك، قد تسبب المستويات المرتفعة جدًا آثارًا جانبية نادرة مثل حب الشباب أو الوردية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتنافس الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكالسيوم مع امتصاص فيتامين ب، لذا فإن موازنة نظامك الغذائي وتناول هذه الأطعمة باعتدال يمكن أن يساعد في تعظيم فوائد المكملات الغذائية التي تتناولها.