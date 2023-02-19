5 أطعمة غنية بالألياف لتحسين الهضم وخفض الكولسترول وإنقاص الوزن

ما هي كمية الألياف التي يجب أن تتناولها في اليوم؟

الألياف من العناصر الغذائية الهامة التي يجب أن تستهلكها حتى يعمل جسمك بشكل صحيح، ويولد الطاقة ويمنع الأمراض، وهى الطريقة الأكثر طبيعية وفعالية للحفاظ على وزن صحي مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة أمعائك، في هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة الغنية بالألياف، بحسب موقع "Health".

بحسب مركز معلومات الغذاء والتغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية فإن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و 30 عامًا يحتجن على الأقل 25-30 جرامًا من الألياف يوميًا.

يجب عليك تضمين مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي المعتاد من أجل الوصول إلى هذه الكمية المطلوبة.

الفوائد الصحية للألياف

للحصول على جسم لائق وصحي مع ممارسة الرياضة، يجب أيضًا اتباع نظام غذائي صحيح غني بالألياف تعتبر الألياف جزءًا مهمًا جدًا من نظامنا الغذائي لأنها تخفض مستويات السكر في الدم ، وتعزز فقدان الوزن ، وتحارب الإمساك ، وتعزز صحة القلب ، وتحسن المناعة وغيرها الكثير. فيما يلي 5 أطعمة غنية بالألياف مفيدة لصحتك: