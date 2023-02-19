5 أطعمة غنية بالألياف لتحسين الهضم وخفض الكولسترول وإنقاص الوزن

ما هي كمية الألياف التي يجب أن تتناولها في اليوم؟
بحسب مركز معلومات الغذاء والتغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية فإن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و 30 عامًا يحتجن على الأقل 25-30 جرامًا من الألياف يوميًا.
يجب عليك تضمين مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي المعتاد من أجل الوصول إلى هذه الكمية المطلوبة.
الفوائد الصحية للأليافللحصول على جسم لائق وصحي مع ممارسة الرياضة، يجب أيضًا اتباع نظام غذائي صحيح غني بالألياف تعتبر الألياف جزءًا مهمًا جدًا من نظامنا الغذائي لأنها تخفض مستويات السكر في الدم ، وتعزز فقدان الوزن ، وتحارب الإمساك ، وتعزز صحة القلب ، وتحسن المناعة وغيرها الكثير. فيما يلي 5 أطعمة غنية بالألياف مفيدة لصحتك:
1. التفاح
تفاحة يوميا تغنيك عن الطبيب، لتفاح ليس فقط لذيذًا للأكل ولكنه يأتي مع كميات عالية من الألياف، تحتوي التفاحة النيئة متوسطة الحجم على 4.4 جرام من محتوى الألياف أو 2.4 جرام لكل 100 جرام.
2. الأفوكادو
بصرف النظر عن كونها فريدة من نوعها، فهي فاكهة صحية للغاية غنية بفيتامين C والمغنيسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى فهو ليس فقط يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولكنه مليء أيضًا بالدهون الصحية يحتوي على 6.7 جرام من محتوى الألياف لكل 100 جرام أو 10 جرام في كوب واحد من الأفوكادو الخام.
3. التوت
التوت مغذي للغاية مع فوائد مضافة ذات نكهة قوية محملة بفيتامين C والمغذيات المنجنيز ، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف تبلغ 8 جرام في كوب واحد من التوت الخام أو 6.5 جرام لكل 100 جرام.
4. العدس
لا يقتصر الأمر على كون العدس رخيصًا ومتاحًا بسهولة بين الخضروات، بل إنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية والبروتين شوربة العدس مفضلة لدى الكثير من عشاق اللياقة البدنية. يحتوي على نسبة عالية من الألياف تبلغ 13.1 جرام لكل كوب من العدس المطبوخ أو 7.3 جرام لكل 100 جرام.
5. البازلاء
من حيث محتوى الألياف ، تعتبر البازلاء واحدة من أعلى الأطعمة الغنية بالألياف حيث تحتوي على 16.3 جرامًا من الألياف لكل كوب من البازلاء المطبوخة أو 8.3 جرام لكل 100 جرام.
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