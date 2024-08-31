ما هو فقر الدم الناتج عن الأمراض المزمنة؟ الوقاية والعلاج

كتب - حسام الشقويرى

فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة (ACD) هو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم) الذي يحدث بسبب الالتهاب الناجم عن حالة صحية أساسية، مثل السرطان، أو أمراض الكلى، أو التهاب المفاصل، وفقا لما نشره موقع health.

وخلايا الدم الحمراء هي الخلايا الموجودة في الدم والتي تحتوي على بروتين الهيموجلوبين، وهو ضروري لتوصيل الأكسجين إلى الجسم، ويمكن أن تصاب بفقر الدم إذا كانت مستويات الهيموجلوبين لديك أقل من 12.0 جرام لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر) للإناث أو أقل من 13.5 جم/ديسيلتر للذكور.

ويعد فقر الدم الانحلالي الحاد ثاني أكثر أسباب فقر الدم شيوعًا بعد نقص الحديد، ومع ذلك، نادرًا ما يسبب فقر الدم الشديد ما لم يحدث فقر الدم الانحلالي الحاد مع أنواع أخرى من فقر الدم.

وتعتمد الأعراض الدقيقة لمرض فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة على شدة حالتك، ولكن معظم الأشخاص يعانون من بعض مستويات التعب وضيق التنفس، ولكن علاج الحالة الأساسية وبعض الأدوية يمكن أن يساعد في تحسين الأعراض.

أعراض فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة

تبدو أعراض فقر الدم الانحلالي المزمن مشابهة لأنواع أخرى من فقر الدم، لكن الأعراض التي تعاني منها تعتمد على مدى شدة حالتك ومدى انخفاض مستويات خلايا الدم لديك، وفي معظم الحالات، يسبب فقر الدم الانحلالي المزمن فقر دم خفيف إلى متوسط، ولكن إذا كنت تعاني أيضًا من نوع سابق من فقر الدم (مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد) يحدث جنبًا إلى جنب مع فقر الدم الانحلالي المزمن، فقد تصبح أعراضك أكثر حدة.

في حالة الإصابة بفقر الدم الخفيف، قد لا تعاني من أي أعراض على الإطلاق. ولكن إذا انخفض عدد خلايا الدم الحمراء لديك، يصبح من الصعب على جسمك توصيل الأكسجين إلى بقية جسمك، وهذا بدوره قد يسبب أعراضًا أكثر خطورة.

تشمل الأعراض الشائعة لـ فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة ما يلي:

تعب

ضعف

صعوبة في التنفس

دوخة

معدل ضربات القلب سريع

صعوبة في أداء الأنشطة البدنية

بشرة شاحبة

في الحالات الأكثر شدة من فقر الدم، يمكن أن يحدث ألم في الصدر وإغماء لأن جسمك غير قادر على توصيل كمية كافية من الأكسجين إلى أعضاء مثل القلب والدماغ.

الحالات التي تسبب فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة



هناك أسباب عديدة للالتهابات في الجسم، ولكن الحالات التالية يمكن أن تسبب فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة وتنتج الالتهاب:

العدوى المزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والتهاب الكبد الوبائي سي

الحالات الالتهابية والمناعية الذاتية مثل التهاب المفاصل ، والذئبة، ومرض التهاب الأمعاء (مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي )، والصدفية

مرض الكلى المزمن، والسرطانات، التي لا تسبب الالتهاب فحسب، بل قد تغزو أيضًا نخاع العظام وتتداخل بشكل مباشر مع إنتاج خلايا الدم الحمراء

علاج فقر الدم الناتج عن الأمراض المزمنة

الأهداف الرئيسية لعلاج ACD فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة هي علاج السبب الكامن وراء المشكلة، واستعادة مستويات خلايا الدم الحمراء، وتحسين الأعراض. نظرًا لأن فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة ACD ناتج عن الالتهاب، فمن الضروري العثور على مصدر حالتك وعلاجها.

قد تشمل العلاجات الأخرى الشائعة لـACD ما يلي:

مكملات الحديد

الأدوية القابلة للحقن والتي تسمى عوامل تحفيز ، ونقل الدم لتحسين عدد خلايا الدم الحمراء إذا انخفضت مستوياتك إلى أقل من 7 جرام لكل ديسيلتر (جم/ديسيلتر)

كيفية الوقاية من مرض ACD

يمكنك اتباع هذه النصائح للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة:

الحفاظ على ضغط الدم ومستويات السكر في الدم تحت السيطرة

تجنب استخدام الأدوية عن طريق الوريد والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالعدوى

الحصول على الرعاية اللازمة لحالتك الصحية الأساسية واتباع خطة العلاج الخاصة بك بشكل صحيح