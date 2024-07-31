أسباب شائعة لتنميل أصابع القدم.. منها نقص فيتامين بـ12

كتبت مروة محمود الياس

تنميل الأًصابع أمر شائع خاصة إذا جلست لفترات طويلة،، أو كان كل ثقل جسمك على قدميك لفترة طويلة، وإذا كان التنميل غير مبرر، ويحدث على الدوام وبشكل لا مسبب له، لابد هنا من الانتباه لهذا العرض.

وفقا لتقرير نشر فى موقع goodrx فإن الكثير من الأسباب تقف وراء هذه الحالة، والتى تخص تنميل أصابع الأقدام وحدها دون باقى الأطراف، يحدث هذا التنميل الشديد المشابه للتشنج نتيجة الضغط الشديد والمستمر على عصب ما، ومن أشهر أسباب تنميل أصابع القدم بشكل مرضى :

الاعتلال العصبى أحد أهم وأبرز مسببات هذه المشكلة، ويسمى أيضا اعتلال محيطى نتيجة تلف الأعصاب فى أماكن بالجسم بعينها.

تلف دائم فى الأعصاب يصيب بعض الأشخاص ويؤثر على حالة شعورهم فى أصابع القدم، مما يجعلهم شاعرين بتنميل دائم

اعتلال الأعصاب الناتج عن الاصابة بمرض السكر، من أشهر مسببات هذه الحالة، وكلما زادت مستويات السكر كان التنميل أشد قوة واستمرارية.

انخفاض حاد فى مستويات فيتامين ب 12

الإصابة ببعض المشكلات القلبية ومشكلات الأوعية الدموية.

الاصابة ببعض أمراض الشرايين الطرفية.

الإصابة ببعض الأمراض الأخرىمثل التصلب المتعدد.

الإصابة ببعض فيروسات المناعة قد تؤثر أيضا على حالة الأطراف.

التعرض للعلاج الكيميائى يسبب أيضا هذه المشكلة.

الإصابة بعرق النسا.

الإًصابة ببعض الأورام العصبية.