ما علاقة نقص فيتامين ب12 بالأنيميا؟ اعرف الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

كتبت مروة هريدى

أحد الوظائف الرئيسية لفيتامين ب12 هو دعم إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الإصابة بفقر الدم، وهي حالة لا يحتوي فيها جسمنا على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين الكافي إلى أنسجتنا، وإليك كل ما نحتاج إلى معرفته حول أسباب وأعراض وخيارات العلاج لنقص فيتامين ب12، للوقاية من الأمراض المتعلقة به مثل الأنيميا، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

دور فيتامين ب12 في فقر الدم

فيتامين ب12 مهم للعديد من وظائف الجسم، وخاصة في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على الخلايا العصبية، عندما يفتقر جسمك إلى كمية كافية من فيتامين ب12، فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم الضخم، وهي حالة تحدث بسبب إنتاج خلايا الدم الحمراء غير الناضجة والكبيرة بشكل غير طبيعي والتي لا تعمل بشكل صحيح، وهذا النقص منتشر على نطاق واسع، ويمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة إذا تُرك دون علاج.

ما هي أسباب نقص فيتامين ب12؟



نقص الغذاء

يوجد فيتامين ب12 بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، وقد لا يحصل الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا على ما يكفي من هذا الفيتامين من نظامهم الغذائي وحده، مما يؤدي إلى نقصه.

مشاكل سوء الامتصاص

يمكن لحالات مثل مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية أن تتداخل مع امتصاص فيتامين ب12 في الأمعاء، كما يمكن لبعض العمليات الجراحية التي تزيل أجزاء من المعدة أو الأمعاء أن تعيق امتصاص فيتامين ب12.

فقر الدم الخبيث

تحدث هذه الحالة المناعية الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الخلايا الموجودة في المعدة والتي تنتج بروتينًا يسمى العامل الداخلي، وهو ضروري لامتصاص فيتامين ب12.

الأدوية

بعض الأدوية، مثل الميتفورمين (الذي يستخدم عادة لعلاج مرض السكري) وبعض الأدوية الخافضة للحموضة، يمكن أن تؤثر على امتصاص فيتامين ب12.

الشيخوخة

مع تقدم الأشخاص في السن، تقل قدرتهم على امتصاص فيتامين ب12، مما يجعل كبار السن أكثر عرضة لنقصه.

ما هي أعراض نقص فيتامين ب12؟



الوخز أو الخدر

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى الشعور بالوخز في اليدين والقدمين.

صعوبة المشي

يمكن أن يؤثر تلف الأعصاب أيضًا على التنسيق والتوازن، مما يجعل المشي أمرًا صعبًا.

ضعف الإدراك

قد يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى الارتباك والتفكير البطيء والنسيان وفقدان الذاكرة.

تغيرات المزاج

قد يعاني بعض الأفراد من الاكتئاب، أو التهيج، أو تغيرات مزاجية أخرى بسبب انخفاض مستويات فيتامين ب12.

مشاكل الرؤية

يمكن أن يؤدي نقص هذا العنصر إلى تلف العصب البصري، مما يؤدي إلى اضطرابات في الرؤية.

مشاكل الجهاز الهضمي

ترتبط أعراض مثل الإسهال وفقدان الوزن والتهاب اللسان (لسان مؤلم وناعم وأحمر) أيضًا بنقص فيتامين ب 12.

كيفية تشخيص وعلاج نقص فيتامين ب12؟

يعد التشخيص المبكر وعلاج نقص فيتامين ب12 أمرًا بالغ الأهمية لمنع الضرر على المدى الطويل، على النحو التالى:

التغييرات الغذائية

غالبًا ما يتضمن خط العلاج الأول زيادة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12، ويشمل ذلك المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان، بالنسبة للنباتيين يمكن أن تكون الأطعمة المدعمة مثل الحليب النباتي أو حبوب الإفطار جيدة.

مكملات فيتامين ب12

يمكن أن تساعد المكملات الفموية أو الحقن في تعويض مستويات فيتامين ب12، وخاصة في الحالات التي لا يكفي فيها النظام الغذائي وحده أو عندما تكون هناك مشاكل في الامتصاص، توصي كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز الأفراد المعرضين لخطر النقص، بما في ذلك كبار السن وأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، بتناول مكملات فيتامين ب12 تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية.

علاج الحالات الكامنة

إذا كان النقص ناتجًا عن حالة كامنة مثل فقر الدم الخبيث أو مرض كرون، فإن علاج الحالة ضروري لإدارة مستويات فيتامين ب12، وقد يتضمن ذلك تناول أدوية أو علاجات محددة تهدف إلى تحسين الامتصاص أو تقليل الالتهاب.