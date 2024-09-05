نوع من الدايت يساعدك فى فقدان الوزن ويحميك من السرطان

كتبت مروة هريدى

اكتسب النظام الغذائي أو الدايت النباتى شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، نظرًا لفوائده الصحية المذهلة، ومع استكشاف المزيد من الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، يستمر نمو الأدلة التي تدعم المزايا الصحية لنمط الحياة النباتي، وذلك من تقليل مخاطر الأمراض المزمنة إلى تعزيز الصحة العامة، فإن اتباع نظام غذائي نباتي يوفر فوائد عديدة لكل من الجسم والعقل، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. الفوائد الصحية للنظام الغذائي النباتي:



يساعد على فقدان الوزن

الدايت النباتي مليء بالعديد من الفوائد الصحية، أهمها المساعدة في إنقاص الوزن، حيث مقارنة بالأشخاص الذين يعتمدون على اللحوم، فإن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالسمنة.

يعزز صحة القلب

قد تساعد الأطعمة النباتية أيضًا في الحفاظ على صحة قلبك لأنها غنية بمضادات الأكسدة، كما أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المشتقة من الحيوانات معرضون لخطر متزايد للإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك السمنة والتهاب المفاصل وهشاشة العظام والحساسية المتعددة ومرض الزهايمر والسكري والسكتات الدماغية والتسمم الغذائي.

يحمي من مرض السكري

يقدم النظام الغذائي النباتي بعض الحماية ضد مرض السكري من النوع 2 لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، علاوة على ذلك، هل تعلم أن الأطعمة المشتقة من الحيوانات فقط تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، لذلك إذا كنت تريد تخفيض مستويات الكوليسترول الضار اتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا.

يحميك من السرطان

إن معدل الإصابة بالسرطان بين النباتيين لا يتجاوز 40% مقارنة بالأنظمة الغذائية الأخرى، وبالإضافة إلى الوقاية من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، تشير الدراسات إلى أن النباتيين أقل عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون والثدي، ويرجع هذا جزئيًا إلى تناول كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في الأطعمة النباتية، والتي تساعد في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما مرتبط بتطور السرطان.