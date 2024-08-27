اعرف كيف يساعد تناول الفاصوليا فى إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

الفاصوليا هي بقوليات غنية بالعناصر الغذائية تأتي في أنواع مختلفة مثل الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء ومن المعروف أن لها فوائد عديدة للقلب ومستويات السكر في الدم، كما يمكن أن تساعد الفاصوليا في إنقاص الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن يساعدك تناول الفاصوليا في إنقاص الوزن، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف تساعدك الفاصوليا في إنقاص الوزن

قد يكون إنقاص الوزن أمرًا صعبًا، يجب على الشخص مراقبة نظامه الغذائي والنوم جيدًا وإدارة التوتر من بين أمور أخرى.



في مثل هذه الحالات، يتبين أن بعض نصائح إنقاص الوزن مفيدة لأنها تساعد في التخلص من الوزن الزائد بسهولة. هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة. أحد هذه الأطعمة هو الفاصوليا.



الفاصوليا هي من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية والتي تأتي في أنواع مختلفة مثل الفاصوليا السوداء والفاصوليا الحمراء والحمص، كما أنها غنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية في جميع أنحاء العالم.



يمكن أيضًا إضافة الفاصوليا إلى العديد من الأطباق من الحساء والسلطات والمزيد، ومن المعروف أيضًا أن لها العديد من الفوائد للقلب ومستويات السكر في الدم والمزيد. كما يمكن أن تساعد الفاصوليا في إنقاص الوزن.

إليك كيف تساعدك الفاصوليا في إنقاص الوزن

الفاصوليا غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على زيادة الشعور بالشبع، ويساعد هذا في تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها عن طريق تقليل الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

تساعد الألياف القابلة للذوبان أيضًا في إبطاء عملية الهضم ما يساعد في إطلاق الجلوكوز بشكل ثابت في الدم، وبالتالي الحفاظ على مستويات الطاقة لديك وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.



الفاصوليا منخفضة السعرات الحرارية على الرغم من أنها مغذية للغاية، ويحتوي كوب من الفاصوليا المطبوخة عادةً على 200-250 سعرة حرارية يمكن أن تساعدك في الحفاظ على عجز السعرات الحرارية مع منحك وجبة مرضية. يعد التحكم في السعرات الحرارية مهمًا لفقدان الوزن.



الفاصوليا مصدر نباتي ممتاز للبروتين وهو مهم لصيانة العضلات وإصلاحها، يمكن أن يساعد البروتين أيضًا في زيادة التأثير الحراري للطعام ما يعني أن الجسم يستخدم المزيد من الطاقة لهضم البروتين أكثر مما يستخدمه لهضم الدهون أو الكربوهيدرات.



يمكن أن يساعد هذا التعزيز في التمثيل الغذائي في حرق المزيد من السعرات الحرارية، حتى عندما تكون في حالة راحة، وبالتالي، يساعد في إنقاص الوزن.



يتم هضم الكربوهيدرات الموجودة في الفاصوليا ببطء بسبب مؤشرها الجلوكوزي المنخفض (GI).



وتمنع الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض ارتفاعات سريعة في مستويات السكر في الدم، وبالتالي، تقلل من ارتفاع الأنسولين وتخزين الدهون، ويساعد هذا الإطلاق الثابت للطاقة أيضًا في إدارة الجوع ومنع انهيار نسبة السكر في الدم الذي يسبب الإفراط في تناول الطعام.



تحافظ الألياف والنشا المقاوم في الفاصوليا على صحة ميكروبيوم الأمعاء عن طريق تغذية البكتيريا الجيدة.

يمكن أن تساعد الأمعاء الصحية في إدارة الوزن بشكل أفضل لأن بعض بكتيريا الأمعاء يمكن أن تساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم وعمليات تخزين الدهون.



تحتوي الفاصوليا أيضًا على النشا المقاوم وهو نوع من الكربوهيدرات يقاوم الهضم في الأمعاء الدقيقة ويتخمر في الأمعاء الغليظة.



تنتج هذه العملية أحماض دهنية مفيدة تساعد في أكسدة الدهون وتقليل تخزين الدهون. يزيد النشا المقاوم أيضًا من الشعور بالشبع، وبالتالي، يساعد في التحكم في الشهية.