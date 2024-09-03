ميناء دمياط يدشن خط نقل بضائع جديد مع إيطاليا

كتب سيد الخلفاوى

يستعد ميناء دمياط لقرب تدشين خط النقل البحري الرورو مع ميناء تريستا الإيطالي وفقا للبروتوكول الموقع على هامش فاعليات معرض ومؤتمر النقل الذكي TRANS MEA المنعقد العام الماضي بين هيئة ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالي لتيسير التشغيل المستدام لخط نقل بضائع رورو بين مصر وايطاليا باستخدام الشاحنات (الجافة / المبردة).

وأشرف اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط على تجارب افتراضية لتيسير إجراءات حركة الشاحنات الخاصة بالخط الملاحي والتي تضمنت تجربة للكشف على محتويات الشاحنات الناقلة البضائع بواسطة أحد أحدث الاجهزة المتحركة ( M-60) للكشف بتقنية ( X RAY ) والمخصص للعمل بميناء دمياط والذي يتمتع بقدرته على الكشف بدقة عالية، كما يتمتع بمرونة وسرعة في الحركة للكشف بسهولة ويسر داخل نطاق عمله مما يسهم في كفاءة وانتظام وسرعة العملية اللوجستية بداية من تراكى السفن على رصيف الرورو وصولاً إلى خروج الشاحنات من الميناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاءت تلك المحاكاه بحضور اللواء بحرى أ.ح / أحمد حمدي نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للتشغيل وقيادات وكوادر الهيئة ومصلحة الجمارك المصرية و ممثلي عدد من الجهات ذات الصلة.



ومن جانبه، أكد اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس الادارة على تمام جاهزية كافة مرافق الميناء، خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظراً للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية الى ايطاليا ومعظم دول اوروبا مما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية الى مختلف دول العالم.



تشغيل خط بضائع جديد مع إيطاليا



ميناء دمياط يستعد لتشغيل خط بضائع جديد مع إيطاليا