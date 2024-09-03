ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة 47603 طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة منها السفينة ( HTK NEW SKY ) والتى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ47603 أطنان من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتى ذلك فى اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39765 طن تشمل: 5062 طن يوريا و6346 طن اسمنت و150 طن جبس و4320 طن رمل و11217 طن ملح و12670 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41868 طن تشمل: 7981 طن قمح و2700 طن ذرة و8374 طن حديد و914 طن خشب زان و8500 طن خردة و3599 طن زيت طعام و6000 طن فول و3800 طن عدس.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 861 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2115 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 93842 طنًا.، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 177884 طنًا.



كما غادر عدد 1 قطار بعد شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه إلى السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5314 حركة.