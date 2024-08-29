ميناء دمياط يستقبل 105 آلاف طن قمح قادمة من بلغاريا وروسيا وتركيا

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALARB ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا و على متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، و السفينة ( KHOL VENTURES ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من استراليا و على متنها حمولة تقدر بـ 15236 طن من القمح و السفينة ( ALANDA STAR ) و التي ترفع علم بارادوس ويبلغ طولها 172 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 31900 طن من القمح و السفينة ( IVAN BELOV ) و التي ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 141 م وعرضها 17 م القادمة من تركيا و على متنها حمولة تقدر بـ 6012 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34479 طن تشمل: 2260 طن مولاس و11860 طن يوريا و 2240 طن رمل و 10195 طن كلينكر و 7924 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61555 طن تشمل : 340 طن سكر و 25867 طن قمح و 21700 طن ذرة و1180 طن حديد و 3809 طن ابلاكاش و 1800 طن زيت طعام و 6690 طن فول و 585 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 169 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 725 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 123 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3000 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91041 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164432 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2291 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5226 حركة.