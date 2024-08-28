ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة و9597 طن قمح

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37860 طنا تشمل: 3840 طن مولاس و14452 طن يوريا و2291 طن بودرة جبس و10029 طن كلينكر و7248 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34718 طنا تشمل: 4660 طن سكر و9597 طن قمح و 2200 طن خردة و 10000 طن ذرة و 2820 طن حديد و 3241 طن ابلاكاش و 800 طن عدس و 200 طن زيت طعام و 1200 طن فول.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 731 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 128 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3035 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84270 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161004 أطنان.

كما غادر 5 قطار بحمولة إجمالية 6081 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا و كفر الشيخ، و2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4887 حركة.