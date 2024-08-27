ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية تحمل 2878 طن قمح لصالح القطاع الخاص

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة ( OREL - 4 ) و التي ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 108 م وعرضها 14 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 2878 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39467 طن تشمل : 6350 طن مولاس و 5008 طن جبس معبأ و 8391 طن يوريا و 7515 طن كلينكر و 1392 طن حديد و 10811 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61426 طن تشمل : 8695 طن سكر و 23183 طن قمح و 11397 طن خردة و 8400 طن ذرة و 2993 طن حديد و 4540 طن ابلاكاش و 2218 طن عدس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 507 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 245 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2240 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 90238 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 167732 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3797 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا و طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5267 حركة .