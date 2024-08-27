اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:37 م
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ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية تحمل 2878 طن قمح لصالح القطاع الخاص

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 01:00 م
ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية تحمل 2878 طن قمح لصالح القطاع الخاص ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة  ، منها السفينة  ( OREL - 4 ) و التي ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 108 م وعرضها 14 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 2878 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39467 طن تشمل :  6350 طن مولاس و 5008 طن جبس معبأ و 8391 طن يوريا و 7515 طن كلينكر و 1392 طن حديد و 10811 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61426 طن تشمل :  8695 طن سكر و 23183 طن قمح و 11397 طن خردة و 8400 طن ذرة و 2993 طن حديد و 4540 طن ابلاكاش و 2218 طن عدس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 507 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 245 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2240 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 90238 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 167732 طنًا  .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3797 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا و طنطا ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5267 حركة .

 







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