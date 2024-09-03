لو عندك اكتئاب ومش في المود.. احذر نقص هذا الفيتامين بجسمك

كتبت فاطمة خليل

الفيتامينات معادن مهمة للغاية تعمل على تعزيز جهاز المناعة لديك، ودعم النمو والتطور الطبيعي، ومساعدة الخلايا والأعضاء على القيام بوظائفها. ومع ذلك، فإن نقصها يمكن أن يسبب لك الكثير من المشاكل مثل: الاكتئاب وتقلب المزاج، حيث يمكن أن يجعلك نقص فيتامين ب تشعر بالاكتئاب المستمر وتقلبات المزاج والتعب، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقال الأطباء إن جسمك لا ينتج الفيتامينات بمفرده، لذا فأنت بحاجة إلى الحصول عليها من نظامك الغذائي، ومعظم هذه الفيتامينات موجود في الأنظمة الغذائية النباتية والحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات.

تختلف أعراض نقص الفيتامينات اعتمادًا على فيتامين ب الذي تعاني من نقصه، ومع ذلك، قد تعاني من تقلبات مزاجية ومشاكل في الصحة العقلية.

لماذا يسبب نقص فيتامين ب تقلبات مزاجية؟

وفقًا للخبراء، فإن فيتامينات ب هي مجموعة من 8 عناصر غذائية مهمة للحفاظ على صحة الخلايا وإبقائك نشيطًا.

بعض الأطعمة غنية بالعديد من فيتامينات ب، وبعضها غني بشكل خاص بفيتامينات ب معينة.

يعد تناول نظام غذائي متوازن أمرًا أساسيًا للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من نقص في هذه الفيتامينات، فقد يكون هناك العديد من الأشياء التي لا تسير على ما يرام في جسمك من بين أمور أخرى الاكتئاب المستمر وتقلبات المزاج والتعب.

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب12، فقد تعاني من العديد من المشاكل في التفكير، والتي يطلق عليها الأطباء ضعف الإدراك وتشمل هذه المشاكل أيضًا التفكير وفقدان الذاكرة.

تشير الدراسات أيضًا إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين ب12 وارتفاع خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر ومرض باركنسون.

قد يكون انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى المخ هو السبب في مشاكل التفكير والاستدلال.

قد يؤثر نقص فيتامين ب12 بشكل كبير على مزاجك ويؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية أيضًا. وفقًا للدراسات، هناك صلة بين نقص فيتامين ب12 والاكتئاب.

لماذا يسبب نقص فيتامين ب12 الاكتئاب؟

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب12 الاكتئاب لعدة أسباب، بما في ذلك:

-تراكم الهوموسيستين

قال الأطباء أن انخفاض مستويات فيتامين ب12 يزيد من مستويات الهوموسيستين - وهو حمض أميني يتلف أنسجة المخ ويعطل الإشارات من وإلى المخ، مما يساهم في الاكتئاب.

انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء

يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى تقليل إنتاج خلايا الدم الحمراء - مما يسبب التعب والارتباك.

تلف الحُصين

يؤدي نقص فيتامين ب إلى تلف الحُصين، وهو جزء من الدماغ مهم لتطور الذاكرة. وقد يؤدي هذا إلى ضبابية ذهنية ومشاكل في الذاكرة.

زيادة إنتاج السيروتونين

يزيد نقص الفيتامين من إنتاج السيروتونين - مما قد يؤدي إلى انخفاض تنظيم مستقبلات السيروتونين ويؤدي إلى الاكتئاب.

أعراض أخرى لنقص الفيتامينات

تتضمن بعض العلامات والأعراض الأخرى لنقص الفيتامينات في جسمك ما يلي:

-الغثيان والقيء

-الإسهال

-انخفاض الشهية

-فقدان الوزن

-ألم الفم

-ضيق التنفس

-سرعة ضربات القلب

-شحوب الجلد

-صعوبة المشي

-وخز في اليدين والقدمين

كيف يمكن الوقاية من نقص الفيتامينات وعلاجه؟

وفقًا للأطباء، يمكن لمعظم الناس الحصول على ما يكفي من فيتامين ب من المصادر الغذائية.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون ذلك، فقد يصف لك الطبيب مكملات غذائية على شكل أقراص فموية أو أقراص تحت اللسان تذوب تحت اللسان أو حقن.

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في امتصاص الفيتامينات أيضًا إلى حقن. يمكن للطبيب أن ينصح الأشخاص بأفضل طريقة للوقاية من نقص الفيتامينات، وذلك اعتمادًا على خياراتهم الغذائية وصحتهم.