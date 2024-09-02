للنساء.. أفضل 5 مكملات غذائية لتقوية العظام ومقاومة الشيخوخة

كتبت فاطمة خليل

مع تقدمنا في العمر، تبدأ صحة عظامنا في التدهور بسبب عوامل متعددة، وتحتاج النساء إلى المزيد من الكالسيوم مقارنة بالرجال لتجنب أمراض العظام مثل هشاشة العظام، وفى هذا التقرير نتعرف على أفضل 5 مكملات كالسيوم لتقوية عظامك، بحسب موقع تايمز ناو.



ويتغير جسم المرأة بشكل كبير من المراهقة إلى انقطاع الطمث وما بعده، وفقًا للبحث، فإن هذه التغييرات المستمرة لها تأثير مباشر على صحة العظام.



وتحتاج النساء إلى الكالسيوم أكثر من الرجال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على عظام قوية وتجنب أمراض مثل هشاشة العظام.



ورغم أن اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في توفير الكالسيوم الكافي، إلا أن المكملات الغذائية قد تقدم فوائد صحية إضافية، فقد تساعد في زيادة مستويات الكالسيوم في الجسم، وإبطاء معدل فقدان العظام، وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، وتوفير الدعم طويل الأمد للحفاظ على صحة العظام.

أفضل خمسة مكملات غذائية من الكالسيوم للنساء

سترات الكالسيوم

أكد الأطباء أن سترات الكالسيوم هي واحدة من أكثر أشكال الكالسيوم الموصى بها على نطاق واسع لأنها تمتص بسهولة ولطيفة على المعدة.



سترات الكالسيوم هي بديل مرن للنساء من جميع الأعمار لأنه يمكن تناولها مع أو بدون طعام، على عكس أشكال الكالسيوم الأخرى التي تحتاج إلى حمض المعدة للامتصاص وأهم مميزاته:



- امتصاص سريع - مثالي للسيدات اللاتي يعانين من حمض المعدة الخفيف.

- يقلل من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

- يقترن بشكل متكرر بفيتامين د لتحسين الامتصاص.

على وجه الخصوص، تستفيد النساء فوق سن الخمسين أو اللاتي يعانين من اضطرابات هضمية قد تعيق امتصاص الكالسيوم من سترات الكالسيوم.

الكالسيوم مع المغنيسيوم

بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مكمل يمكن تناوله في أي وقت من اليوم، فهو أيضًا خيار رائع.



المغنيسيوم ضروري لامتصاص الكالسيوم، وقد تستفيد النساء أكثر من مكمل يحتوي على كلا المعدنين.



يعزز المغنيسيوم صحة القلب والاسترخاء ووظيفة العضلات بالإضافة إلى مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم.

- يعزز الهدوء والنوم الأفضل.

- يقلل من خطر نقص المغنيسيوم.

- يدعم صحة العظام ووظيفة العضلات.

قد تجد النساء اللاتي يعانين من التوتر أو تقلصات في عضلاتهن أن مكملات الكالسيوم والمغنيسيوم مفيدة بشكل خاص. إن قدرة الجسم على الحفاظ على توازن معدني صحي هي ميزة أخرى لهذه التركيبة.

كربونات الكالسيوم

بديل آخر هو كربونات الكالسيوم، والتي تقدر لمحتواها العالي من الكالسيوم وبأسعار معقولة.



هذا النوع من الكالسيوم رائع للسيدات ذوات الميزانية المحدودة اللاتي يرغبن في الحفاظ على صحة عظامهن، ولكن من الأفضل تناوله مع الطعام للمساعدة في الامتصاص.



- محتوى عال من الكالسيوم لكل حبة.

- سعر معقول وسهل الوصول إليه.

- معزز بفيتامين د بشكل متكرر.



على الرغم من أن كربونات الكالسيوم تعمل بشكل جيد، فمن المهم أن نتذكر أن بعض الأشخاص قد يعانون من الانتفاخ أو الغازات. قبل اختيار هذا المكمل، يجب على النساء اللاتي لديهن تاريخ من حصوات الكلى التحدث مع الطبيب.

الكالسيوم الممزوج بفيتامين د3

تعتمد صحة العظام وامتصاص الكالسيوم على فيتامين د3. قد تعاني العديد من النساء من انخفاض مستويات فيتامين د، وخاصة أولئك اللاتي يتعرضن لأشعة الشمس قليلاً. يمكن للجسم استخدام الكالسيوم لتقوية العظام بكفاءة أكبر إذا كان المكمل يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د3.



- يعزز أداء الجهاز المناعي.

- يحسن امتصاص الكالسيوم.

- يقلل من خطر الإصابة باضطرابات تتعلق بالعظام.

يوصى بهذا المزيج للنساء اللاتي يقضين الكثير من الوقت في الداخل أو يعشن في مناطق أكثر برودة لمنع النقص ودعم صحة العظام بشكل عام. "إنه أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في فصل الشتاء عندما يكون التعرض لأشعة الشمس أقل.

الكولاجين

أحد البروتينات الضرورية للحفاظ على صحة العظام والجلد والمفاصل هو الكولاجين. بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن في الحفاظ على صحة عظامهن وتعزيز مرونة المفاصل ومرونة الجلد، يمكن أن يكون المكمل الذي يمزج الكولاجين والكالسيوم مفيدًا جدًا.

- يشجع مرونة الجلد ويقلل من التجاعيد.

- يدعم كثافة العظام وصحة المفاصل.

- يقوي النسيج الضام بشكل عام.

ينخفض إنتاج الكولاجين الطبيعي لدى النساء عادةً مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى قلة مرونة الجلد وضعف العظام. يمكن أن يساعد المكمل الذي يحتوي على الكالسيوم والكولاجين في مواجهة هذه التأثيرات، مما يوفر طريقة شاملة للشيخوخة برشاقة.