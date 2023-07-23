أطعمة غنية بفيتامين ب 3 يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي.. أبرزها المشروم

النياسين، المعروف باسم فيتامين ب 3، هو من المغذيات الدقيقة التي يحتاجها جسمك للتمثيل الغذائي الصحي، والأعصاب العاملة، والدفاع المضاد للأكسدة، إنه عنصر غذائي مهم، ما يعني أن جسمك لا يستطيع تكوينه بمفرده وأنه يجب عليك الحصول عليه من الطعام، النياسين قابل للذوبان في الماء، لذلك يتم التخلص من أي مادة زائدة عن طريق البول بدلاً من أن يحتفظ بها الجسم، وإليك الأطعمة الفائقة الغنية بالنياسين التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي للتأكد من أنك تستهلكها بشكل كافٍ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
أطعمة غنية بفيتامين ب 3 يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي.. أبرزها المشرومالأحد، 23 يوليو 2023 12:00 ص
المشروم
كتبت ميرفت رشاد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أنواع من المشروم تبطئ نمو الخلايا السرطانية.. مش بس غنى بالبروتينالأحد، 07 مايو 2023 12:06 م
10 أسباب تجعلك تضيف المشروم لنظامك الغذائى يوميا.. منها صحة القلب والمخالأربعاء، 15 فبراير 2023 08:00 ص
دراسة: المشروم يقوى الذاكرة عن طريق تعزيز نمو الأعصابالثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:09 م
لو عرفت فوائده مش هتبطل تاكله.. تعرف على أهمية المشروم للجسمالخميس، 08 سبتمبر 2022 04:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة