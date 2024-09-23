أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب والعظمى بالقاهرة 32 درجة والصغرى 24

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يهنئ خادم الحرمين وولى العهد السعودى بذكرى اليوم الوطنى
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية برقيتى تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالممكلة العربية السعودية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.
رئيس الوزراء: نحرص على توفير مختلف متطلبات تطوير التعليم قبل الجامعى
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.
وزير الخارجية: مصر الثالث عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات لجوء
التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "فيليبو جراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الاثنين، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وزير التعليم: خطة خفض الكثافة في الفصول الدراسية أضافت 100 ألف فصل جديد
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس في مصر حالياً أقل من 50 طالباً في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.
ارتفاع عدد ضحايا العمال المصريين بحادث درنة الليبية لـ13.. بالأسماء
الداخلية تنفى إساءة معاملة طفلة أثناء دخولها مطار الغردقة برفقة والدتها
نفى مصدر أمنى بـ وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن الإدعاء بتعرض طفلة "تحمل جنسية إحدى الدول" لإساءة معاملة من قبل العاملين بـ مطار الغردقة الدولى أثناء إنهاء إجراءات وصولها ووالدتها وطلبهم التأكد من كونها أنثى نظراً لوجود إختلاف فى مظهرها الخارجى.
وزير الخارجية: نحذر من حرب إقليمية شاملة مع استمرار التصعيد
قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية: نحذر من حرب إقليمية شاملة مع استمرار التصعيد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
الإسكان: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضى السكنية شاملة أراضى "بيت الوطن"
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك) وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.
وزيرا خارجية مصر ولبنان: لا سبيل لحل الأزمة الحالية سوى بوقف العدوان على غزة
ناقش وزيرا خارجية مصر د. بدر عبد العاطى واللبنانى عبد الله بوحبيب التطورات الخطيرة فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلى المستمر على الأراضى اللبنانية، واستمرار الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وزير الصحة: 480 حالة مصابة بنزلات معوية ترددت على مستشفيات أسوان
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الاشتراك في المناطق الجغرافية المصابة بـ حالات النزلات المعوية في محافظة أسوان دفع مدير الشؤون الصحية إلى إبلاغ أجهزة الرصد في وزارة الصحة بالأمر، متابعا: "لدينا رصد على كل محافظات الجمهورية، ولدينا لجان لإدارة الموقف بالتعاون مع المحافظة والأجهزة المعنية".
"الإصلاح الزراعى" يطلق 10 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة ومنتجات الألبان بسعر مخفض
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة إنتاجنا لأبناءنا، بتوفير وضخ كميات من السلع والمنتجات الغذائية من إنتاجها، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.
وزير الصحة: انخفاض عدد الحالات المصابة بنزلات معوية ومافيش زحام بمستشفيات أسوان
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان إن هناك انخفاضا في عدد الحالات المصابة بنزلات معوية في أسوان ونتوقع استمرار هذا الانخفاض خلال أسبوع من اليوم، لأن فترة حاضنة الميكروب تصل إلى 3 – 5 أيام، وخلال أسبوع تنحسر الحالات بشكل كامل وبدأنا ملاحظة هذا الأمر منذ أمس.
182 شهيداً و727 جريحا فى الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم
ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التى شنها جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، على جنوب لبنان والبقاع، حيث بلغت حتى الآن 182 شهيداً و727 جريحا، والأرقام آخذة فى الارتفاع، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان.
غدا طقس حار رطب بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة والصغرى 24
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.
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