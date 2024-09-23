اليوم السابع
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50 شهيدا و300 مصاب بينهم أطفال فى الغازات الإسرائيلية جنوب لبنان والبقاع

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 02:18 م
50 شهيدا و300 مصاب بينهم أطفال فى الغازات الإسرائيلية جنوب لبنان والبقاع جنوب لبنان
إيمان حنا

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يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على لبنان، مستهدفاً بالغارات العنيفة القرى والبلدات الجنوبية ومنطقة البقاع .

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 50 شخصاً، وإصابة 300 آخرين، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، من جراء العدوان.

وبينما يستمر العدوان، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى "الوقوف مع الحق وردع العدوان على لبنان".

وشدد ميقاتي على أن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان يمثّ "حرب إبادة جماعية بكل ما للكلمة من معنى، وهدفها تدمير القرى اللبنانية".


 







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