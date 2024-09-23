وزير الصحة: 168 حالة مصابة بنزلات معوية فى أسوان احتاجت لرعاية صحية

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الحالات المصابة بنزلات معوية في أسوان واحتاجت إلى الرعاية الصحية مثل تركيب محاليل أو المتابعة الصحية لها، وصل إلي 168 حالة، وذلك بسبب أنها لم تصل المستشفى للعلاج في الوقت المناسب خرج منهم 49 حالة وباقي 78 حالة يتماثلون للشفاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "كل الحالات مستقرة ولدينا 36 حالة في العناية المتوسطة والمركزة وهؤلاء يعانون من أمراض مزمنة.. والمستشفيات التي استقبلت الحالات تصل إلى 4 مستشفيات في أسوان".