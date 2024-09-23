اليوم السابع
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وزير الصحة: 480 حالة مصابة بنزلات معوية ترددت على مستشفيات أسوان

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:07 م
وزير الصحة: 480 حالة مصابة بنزلات معوية ترددت على مستشفيات أسوان الدكتور خالد عبد الغفار
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الاشتراك في المناطق الجغرافية المصابة بـ حالات النزلات المعوية في محافظة أسوان دفع مدير الشؤون الصحية إلى إبلاغ أجهزة الرصد في وزارة الصحة بالأمر، متابعا: "لدينا رصد على كل محافظات الجمهورية، ولدينا لجان لإدارة الموقف بالتعاون مع المحافظة والأجهزة المعنية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "إجمالي الحالات التى ترددت على المستشفيات تعاني من نزلات معوية منذ ظهور هذه الحالات فى أسوان حوالي 480 حالة، والتردد بمعني أنه ذهب إلى المستشفيات والطوارئ لرصد الشكاوي وتناول العلاج وهذه كانت أعراض بسيطة". 

 







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