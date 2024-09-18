اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مفوضية اللاجئين: سوء الأحوال الجوية يزيد من معاناة النازحين فى السودان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:14 م
مفوضية اللاجئين: سوء الأحوال الجوية يزيد من معاناة النازحين فى السودان السودان ـ صورة أرشيفية
الشارقة (أ ش أ)

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أكد المستشار الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعمل بشأن المناخ، أندرو هاربر، اليوم الأربعاء، أن وضع اللاجئين فى السودان والدول المجاورة مأساوى ويزداد سوءا بسبب موجات الحر الشديدة والفيضانات، حيث يعيش معظم المواطنين فى الصحراء، فى ظل عدم وجود مراكز للرعاية الصحية أو للإيواء لحمايتهم.

وقال هاربر - في مداخلة لقناة "الحرة" الأمريكية - "يجب على الدول التي بإمكانها المساعدة، تقديم المزيد للنازحين في السودان، والحفاظ على الكرامة الإنسانية للذين خرجوا من منازلهم بدون أية قدرة على حماية أسرهم، فيما تتعرض النساء للجرائم والاعتداءات المستمرة، ويمكننا أن نتخذ إجراءات لمواجهة ذلك عبر تأمين الملاجئ والمياه والطاقة النظيفة".

وشدد على أهمية تعزيز الخطوات الجادة وتقديم المزيد من المساعدات والدعم للاجئين والنازحين في السودان، لافتا إلى أنه يجب على الدول بذل المزيد من أجل إيقاف الصراعات وتأمين الحاجات لهؤلاء اللاجئين بالمياه والملاجئ والغذاء والملابس المناسبة لأن الأوضاع الإنسانية لا تتحسن.

وأشار إلى أنه في حال عدم تأمين المساعدة الكافية للاجئين داخل السودان، فإنهم يُجبَرون على الذهاب إلى التشاد التي تعتبر من الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي ولايمكنها مساعدة اللاجئين بمفردها.
 







اللاجئين فى السودان

مفوضية اللاجئين

التغير المناخى

اخبار السودان




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