اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة احتجاز سيدة داخل منزلها بالمنصورة

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:02 ص
الداخلية تكشف حقيقة احتجاز سيدة داخل منزلها بالمنصورة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى الفتيات تستغيث من احتجازها داخل منزلها بمدينة المنصورة بالدقهلية.

بالفحص تبين أن الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) وبسؤال (والدها والدتها وشقيقها) أفادوا بأن المذكورة تُعانى من مرض نفسى "إكتئاب" منذ أربع سنوات تقريباً وسبق حجزها بإحدى المراكز النفسية، وتعالج حالياً طرف أحد الأطباء بعيادته الخاصة وأقروا بحُسن رعايتهم لها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.







مدينة المنصورة

شرطة أول المنصورة

احتجاز فتاة

فتاة المنصورة

المنصورة




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