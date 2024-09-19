وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث انقلاب سيارة تحمل مصريين فى درنة

كتب أحمد جمعة

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث انقلاب السيارة الذى وقع فى مدينة درنة بليبيا يوم أمس الأربعاء، والذى اسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة أن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية فى بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية فى هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.