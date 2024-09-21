تناولها بعد الأكل مباشرة.. 8 مكونات هتساعدك على الهضم وتجنب الانتفاخ

كتبت مروة هريدى

الانتفاخ وعدم الراحة وألم المعدة المفاجئ بعد تناول وجبة دسمة أمر شائع، ويلجأ معظم الناس إلى تناول الحبوب والأدوية لتخفيف هذه المشاعر غير المريحة، ولكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تخفف من الشعور بعدم الارتياح الهضمى خاصة عند تناولها بعد الوجبات مباشرة، حيث يمكن أن تساعد في تحسين الهضم عن طريق إطلاق إنزيمات ومركبات هضمية تساعد في تكسير جزيئات الطعام وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية بشكل فعال، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. بعض المكونات الشائعة التي قد تساعد في تحسين عملية الهضم ويمكن أن توفر روتينًا صحيًا بعد تناول الطعام لتقليل علامات انتفاخ البطن والانزعاج الهضمى:

الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد أسهل الطرق المتاحة والفعالة لتخفيف التأثيرات المفاجئة لتناول الأطعمة الغنية بالزيوت والأطعمة الحارة، في الواقع، فإن تناول كمية صغيرة من الزنجبيل الخام أو مجرد شرب ماء الزنجبيل أو شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل الانزعاج الهضمى ويمكن أن يساعد أيضًا في تحفيز الهضم وتخفيف الانتفاخ، حيث تعمل خصائصه المضادة للالتهابات على تهدئة الجهاز الهضمي.

الأناناس

فاكهة بسيطة ولكنها حلوة ولذيذة، ويحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يساعد في تكسير البروتينات ويساعد في الهضم، لذلك فإن تناول بضع شرائح من الأناناس بعد الوجبة يمكن أن يعزز امتصاص العناصر الغذائية ويقلل من الانزعاج الهضمي.

البابايا

البابايا غنية أيضًا بالإنزيمات الهاضمة، وخاصة الباباين، التي تساعد في تحسين الهضم وكذلك صحة الأمعاء، ويمكن أن يساعد تناول البابايا الطازجة في تقليل الانزعاج والقلق.

الزبادي

يمكن أن يساعد تناول الزبادي بعد الوجبات مباشرة في تقليل الانزعاج والالتهابات، وذلك لأن الزبادي مليء بفوائد البروبيوتيك، وهي مليئة بالبكتيريا المفيدة التي تعزز صحة الأمعاء، ويمكن أن يساعد تناول الزبادي بعد الوجبة في موازنة ميكروبيوم الأمعاء، وتعزيز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

خل التفاح

يمكن أن يساعد تناول مشروب بسيط من خل التفاح، وتخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء، واحتساءه بعد الوجبات على الهضم، فهو يساعد على زيادة حموضة المعدة، وهو أمر مهم لتكسير الطعام بكفاءة.

بذور الشمر

تُستخدم بذور الشمر غالبًا في العديد من الثقافات كمساعد هضمي، ويمكن أن يساعد مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات على تقليل الانتفاخ والغازات، مما يعزز الهضم السلس.

النعناع

يحتوي النعناع على خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ويمكن أن يخفف تناول شاي النعناع أو مضغ أوراق النعناع الطازجة بعد الوجبات من الانزعاج الهضمي ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الشيكولاتة الداكنة

يمكن أن يكون تناول قطعة صغيرة من الشيكولاتة الداكنة مفيدة للهضم، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة ويمكن أن تحفز إنتاج الإنزيمات الهضمية، فقط كن حذرًا من حجم الحصة التي تتناولها لتجنب السعرات الحرارية الزائدة.