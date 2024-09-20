تفاصيل إنشاء أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب

ينشر "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ضمن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالموانئ المصرية.
- يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول وتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة.
- يستهدف تداول من 6 لـ7 ملايين طن سنويا.
- يتم المشروع بأيادي مصرية، داخل مياه البحر.
- طول الرصيف 1150 مترا بعمق يصل إلى 16 مترا وعرض 54 مترا.
- تم إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بسبب الطلب المتزايد على التخزين.
- ستكون أول محطة متكاملة بـ الموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة.
- المشروع سيكون بأعلى طاقة تفريغية للحبوب الموانئ المطلة على البحر المتوسط.
- يضم المشروع ظهير خلفي بمساحة تبلغ 300 ألف م2.
- سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240م.
- يتم تنفيذ المشروع من خلال شركة مصرية.
- من المقرر أن ينتهى المشروع في الربع الأول من العام القادم.
- يشهد ميناء الدخيلة إنشاء رصيف 100 وحواجز الأمواج، بجانب المشروع.
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