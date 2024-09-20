تفاصيل إنشاء أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب

كتب سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ضمن مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالموانئ المصرية.