أنواع من الفواكه تعزز هضمك وتقلل الانتفاخات

كتبت مروة محمود الياس

الهضم الجيد هو رغبة كل إنسان للتمتع بصحة سليمة والتخلص من كل المشكلات المعوية المزعجة مثل الانتفاخات والتقلصات والقرح المعدية والاضطرابات الإخراجية، كالإسهال والإمساك، ولعل النظام الغذائي هو أهم الخطوات التي يمكن ان تساعد على التخلص من تلك المشكلات المزعجة.

وفقا لتقرير نشر فى موقع جوني هوبكنز ميدسن الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك أنواع من الفاكهة يمكنها أن تقلل من المشكلات المعوية وتخلصك من كل الاضطرابات الهضمية التي تحدث لك.

وتابع التقرير أن الكثير من الأعراض المرضية تظهر على من يعاني من مشكلات معوية مثل الانتفاخات والتقلصات الغازات، والإمساك وسيولة البراز وغيرها الكثير.

وتعد الفاكهة قليلة السكريات أو قليلة الفركتوز كما يسميها البعض هي التي تعزز من هذا النوع من عملية التمثيل السليمة، وكذلك تقلل من الغازات والانتفاخات، ولذا فكلما كانت السكريات والفركتوز قليل في الفاكهة كلما كان الهضم سليم والتمثيل الغذائي مثالي.

ولعل من أبرز الأنواع المفيدة في هذا الصدد:



التفاح الصحي والمفيد والمعزز لصحة المعدة

القليل من المانجو مفيد أيضا

القليل من الكمثرى يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي

الفواكه الحمضية بأنواعها يمكن ان تساعد على تعزيز الصحة المعدية

البرتقال والجريب فروت

الجوافه مفيدة وصحية ويمكن إزاله البذر منها لتعزيز الكفاءة المعدية

وينصح التقرير بضرورة الالتزام بتناول الفاكهة يوميا في النظام الغذائي خاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الألياف والقليل من الفراكتوز للتمتع بصحة معوية مميزة.

وأوضح أن الأطعمة التي تحتوي على سكريات قليله مثل الفاكهة تواجه الغازات ولا تكونها وتساعد على التخلص من التقلصات وآلام البطن وكذلك تخلصك تماما من فكرة سيولة البراز او على النقيض الإمساك الشديد.