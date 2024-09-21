أطعمة ومشروبات تعالج ألم البطن والمغص

كتبت مروة محمود الياس

ألم البطن أو المغص الذي يصيب البعض بين الحين والآخر قد يؤثر على فعاليتك وقدرتك على القيام بمهامك اليومية، بعد الخيارات الغذائية تساعد على التخلص من ألم البطن وهذا المغص المتكرر وتقلصات البطن الشديدة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلثا الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن بعض أنواع الطعام يمكن أن تقاوم اضطرابات المعدة ألمها والمغص الذي يصيبك فيها ومن بينها:

البروتينات الخالية من الدهون مثل بعض أنواع الدجاج الخالية من الدهون والأسماك البيضاء الصحية الخفيفة، ويجب أن تكون مطهية بشكل الخبز أو الشوي أو على البخار لكي تكون فعالة ومفيدة في هذا الصدد.

يمكن أيضا الإهتمام بتناول الموز الغني بالبوتاسيوم تلك الفاكهة الصحية المفيدة لعلاج كل أعراض إضطرابات المعدة والتي تتمثل في القيء وألم البطن الغثيان الغازات وكذلك الأوجاع المتكررة، وترجع اهميته لاحتوائه على البوتاسيوم والصوديوم والمعادن الصحية التي تعزز من وظائف خلايا الجسم وتقلل من حدة آلام الجسم والبطن بشكل خاص.

فاكهة التفاح الصحية أفضل خيار يعزز من صحة المعدة ويقلل من ألمها وأوجاعها ولعل مهروس التفاح مع الموز والأرز من أنواع الصلصات الصحية التي تفيد المعدة وبشدة.

فيما أضاف الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنة قصر العينى موضحًا أهمية الالتزام بنظام غذائي صحي للتخلص من ألم البطن وأوجاعه، وقبل التفكير في العلاج لابد من الكشف عن الأسباب والتي قد تكون لها الكثير من المسببات لاضطرابات المعدة المنتظمة والتي من بينها أما أن يكون السبب مرضي لاصابة أو مشكلة في المعدة، كذلك يجب الكشف عن قدرة المعدة على الامتصاص وطبيعة الإصابة بعسر الهضم وكذلك هناك أسباب نفسية قد تسبب آلام البطن منها نوبات التوتر والألم.

وأكد ضرورة زيارة الطبيب المختص الذي يحدد طبيعه الألم المنتظم ما دام متكررا في البطن، ويجب أيضا البحث في مشكلة إذا كانت الإضطرابات الهضمية تسبب مشكلة إخراجيه مثل الإمساك أو الإسهال وإجراء التحاليل والفحوصات وفقا للحالة ودرجة الاصابة للكشف عن السبب والمشكلة التي يعانيها الانسان.

ولابد من تناول طعام صحي وجيد كلما كان الطعام مائل إلى الطهي بطريقة السلق والبخار كلما كان ذلك أفضل للمعدة والأمعاء ولا يفضل تناول أدوية هضم أو أدوية تخفف من ألم البطن إلا بعد الكشف واستشارة المختص.