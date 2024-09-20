الجارديان: توقعات بتحول إعصار بولاسان لمنخفض استوائي في شنغهاي

كتب أحمد عرفة

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على الآثار الكارثية لإعصار بيبينكا الذي ضرب الصين هذا الأسبوع، وهبط بالقرب من مدينة شنغهاي، التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إعصار بيبينكا تطور إلى إعصار مع وصوله إلى الشرق من جزر اليابان الجنوبية أواخر الأسبوع الماضي، قبل أن يتجه غربًا عبر بحر الصين الشرقي ويهبط في شنغهاي، حيث أن هذا الإعصار هو الأقوى الذي يضرب شنغهاي منذ 75 عاما.

وأوضحت أن سرعة الرياح بلغت أكثر من 150 كيلومترا في الساعة مما يجعله يعادل إعصار من الفئة الأولى، وإن كان أقل قليلا من الفئة الثانية في القوة، وقبل إعصار بيبينكا، تعرضت شنغهاي لإعصارين فقط، أحدهما في عام 1949 والآخر في عام 2022، حيث إن هذه الأعاصير عادة ما تتجه جنوبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه تم إجلاء أكثر من 400 ألف شخص بعد أن أصدرت الصين تحذيرًا أحمر من الإعصار، مع إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وإغلاق العديد من الطرق بسبب الفيضانات والرياح القوية، وبعد أن ترك مسارًا من الدمار في شنغهاي، اتجه بيبينكا غربًا عبر الصين وضعيفًا، رغم أنه لا يزال يسبب اضطرابات بسبب جلب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

ولفتت إلى أن الطقس لا يبدو أنه سيتحسن في شنغهاي في أي وقت قريب مع تحرك العاصفة الاستوائية بولاسان من الشرق، وتطورت بولاسان إلى عاصفة استوائية شديدة في بحر الفلبين في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنها ضعفت إلى عاصفة استوائية عندما دخلت بحر الصين الشرقي، وربما يرجع ذلك جزئيًا إلى المياه الأكثر برودة نسبيًا التي خلفتها بعد بيبينكا.

وأكدت أنه على الرغم من ضعف بولاسان إلى عاصفة استوائية بالفعل، فمن المتوقع أن تضعف أكثر إلى منخفض استوائي مع وصولها إلى اليابسة بالقرب من شنغهاي، ولا يزال من المتوقع أن تتسبب في اضطرابات كبيرة مع استمرار شنغهاي في التعافي من بيبينكا.