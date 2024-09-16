وصول الإعصار "بيبينكا" إلى اليابسة فى شانغهاى

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أعلن مرصد شانغهاي المركزي للأرصاد الجوية الصيني، اليوم الاثنين، وصول الإعصار بيبينكا، الإعصار الـ 13 لهذا العام، إلى اليابسة في شانغهاي.

وأوضح المرصد وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الإعصار، الذي بلغ السرعة القصوى للرياح بالقرب من مركزه 42 مترا في الثانية، وصل إلى الشاطئ في منطقة لينقانغ بحي بودونغ.

وقام المقر الصيني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف أمس الأحد، بتفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمقاطعة آنهوي بشرقي الصين ورفع مستوى الاستجابة في كل من شانغهاي وتشجيانغ إلى المستوى الثالث.