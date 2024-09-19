طوارئ بالصين عقب رصد إعصار بولاسان وتوقعات أن يكون مصحوبا برياح قوية ممطرة

بكين (أ ش أ)

رفعت مقاطعة تشجيانغ بشرقى الصين استجابتها الطارئة للوقاية من الأعاصير إلى المستوى الثالث واتخذت السلطات احتياطات لمواجهة الإعصار "بولاسان"، الإعصار الـ14 لهذا العام، والذى من المتوقع أن يحلّ فيها مصحوبا برياح قوية وعواصف مطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، أن على ضوء ذلك، تم تعليق العمل على جميع طرق عبّارات الركاب الـ72 في مدينة تشوشان، وإيقاف الأعمال في إجمالي 20 مشروعا للبناء الساحلي في مدينة نينغبو، فضلا عن نقل 352 سفينة تشارك في هذه المشاريع إلى المياه الآمنة للاحتماء.

وأشارت إلى أنه وفقا لسلطات الأرصاد الجوية المحلية، تم رصد الإعصار "بولاسان" على بعد حوالي 405 كيلومترات جنوب شرقي محافظة شيانغشان في نينغبو في الساعة 8:00 صباح اليوم الخميس، فيما من المتوقع أن يتحرك بسرعة إلى الشمال الغربي بسرعة تتراوح ما بين 40 إلى 45 كم في الساعة، مع زيادة شدته تدريجيا.

ويوجد في الصين نظام استجابة للطوارئ مؤلف من أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول أكثرها شدة، بينما يتألف نظام التحذير من الطقس السيئ من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، يمثل اللون الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.