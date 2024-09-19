اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 08:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 23 شخصا جراء 3 أعاصير متتالية فى الفلبين

الخميس، 19 سبتمبر 2024 08:33 ص
مصرع 23 شخصا جراء 3 أعاصير متتالية فى الفلبين إعصار ـ صورة أرشيفية
مانيلا (أ ش أ)

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أكد المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها فى الفلبين، مقتل 23 شخصا جراء العواصف الشديدة الناجمة عن ثلاثة أعاصير متتالية ضربت البلاد مؤخرا.

وأضاف المجلس الوطني - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، اليوم الخميس، أن 15 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين جراء الأحوال الجوية السيئة التي تسببت أيضا في تشريد نحو 18 ألف أسرة ولجوئهم إلى مراكز إيواء، بالإضافة إلى تدمير نحو 1200 منزل.

وأوضح المجلس، أن نحو 600 مدينة وبلدة قامت بإلغاء الدراسة بها بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن حجم الخسائر في البنية التحتية الناجمة عن الأعاصير تقدر بنحو 2.4 مليون بيسو فلبيني، كما قدمت الحكومة مساعدات قيمتها نحو 17.4 مليون بيسو.







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