اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تلغى رحلة متجهة من القاهرة إلى شنجهاي لسوء الأحوال الجوية بالصين

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:04 م
مصر للطيران تلغى رحلة متجهة من القاهرة إلى شنجهاي لسوء الأحوال الجوية بالصين مصر للطيران/ أرشيفية
كتب محمود عبد الغني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، مساء اليوم السبت، عن إلغاء رحلة الشركة رقم MS951 المتجهة من القاهرة إلى مدينة شنجهاي والتي كان من المقرر لها الإقلاع في تمام الساعة السابعة من صباح الأحد 15 سبتمبر.

وأكدت الشركة في بيان لها أن الالغاء جاء نظراً لسوء الأحوال الجوية بمدينة شنجهاي الصينية وبناء علي التعليمات الواردة في هذا الشأن من إدارة مطار شنجهاي.

وطالبت مصر للطيران عملاءها المسافرين على الرحلة ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.


 







مطار شنجهاي

مصر للطيران

وزارة الطيران

مطار القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة